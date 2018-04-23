Отсутствие бюджетных средств не освободит от ответственности за нарушение обязательства

Одесским апелляционным хозяйственным судом акцентировано внимание на том, что отсутствие бюджетных средств, предусмотренных в расходах Государственного бюджета Украины, не является основанием для освобождения от ответственности за нарушение обязательства по оплате услуг. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.
Соответствующее решение принято Одесским апелляционным хозяйственным судом, по результатам апелляционного пересмотра решения Хозяйственного суда Одесской области от 14 декабря 2017 года по делу №916/2741/17 по иску государственного предприятия к таможне о взыскании 9 324,71 грн.
Аналогичная позиция изложена Большой Палатой Верховного Суда в постановлении от 17 апреля 2018 года по делу №911/4249/16.
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