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Роскомнадзор рассказал, почему заблокировал IP-адреса Google

23 апреля 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в РФ.

Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора в Facebook в воскресенье, передает «УП».

«Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России», — пояснили в службе.

«В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 22 апреля с.г. пользователи сети сообщили о проблемах с доступом к сайту Google в России. Сбой подтвердили и данные мониторинговых сайтов.

13 апреля 2018 года Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

16 апреля 2018 года российские провайдеры в понедельник, 16 апреля, начали блокировать мессенджер Telegram на территории России.

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