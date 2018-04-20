Сегодня 20 апреля 2018 года, 21:55

Президентом Нотариальной палаты Украины избран Владимир Марченко

Кандидатуру Владимира Марченко поддержали 262 делегата

Оглашены результаты тайного голосования делегатов очередного съезда нотариусов Украины за избрание президента НПУ, которое, напомним, было безальтернативным. Кандидатуру Владимира Марченко, который возглавлял Палату в течение последних двух лет, поддержали 262 делегата, 21 высказался против. Каденция г-на Марченко, согласно внесенным в устав НПУ изменениям, будет составлять два года без ограничений для избрания повторно.

После утверждения результатов волеизъявления участников главного форума нотариусов возник вопрос: объявить перерыв в работе съезда до завтра или завершить рассмотрение всех вопросов повестки дня (принять Кодекс (Правила) профессиональной этики нотариусов Украины, а также обсудить вопросы из категории «разное») сегодня. Эту дилемму нотариусы решили путем открытого электронного голосования: большинство из присутствующих высказались за то, чтобы завершить работу съезда за один день.