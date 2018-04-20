Оглашены результаты тайного голосования делегатов очередного съезда нотариусов Украины за избрание президента НПУ, которое, напомним, было безальтернативным. Кандидатуру Владимира Марченко, который возглавлял Палату в течение последних двух лет, поддержали 262 делегата, 21 высказался против. Каденция г-на Марченко, согласно внесенным в устав НПУ изменениям, будет составлять два года без ограничений для избрания повторно.
После утверждения результатов волеизъявления участников главного форума нотариусов возник вопрос: объявить перерыв в работе съезда до завтра или завершить рассмотрение всех вопросов повестки дня (принять Кодекс (Правила) профессиональной этики нотариусов Украины, а также обсудить вопросы из категории «разное») сегодня. Эту дилемму нотариусы решили путем открытого электронного голосования: большинство из присутствующих высказались за то, чтобы завершить работу съезда за один день.
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