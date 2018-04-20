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На главную руководящую должность в НПУ выдвинута одна кандидатура — нынешний президент Палаты Владимир Марченко

20 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика
Нотариусы путем тайного голосования должны будут высказать вотум доверия нынешнему руководителю Нотариусы путем тайного голосования должны будут высказать вотум доверия нынешнему руководителю

Очередной съезд нотариусов приступил к рассмотрению вопроса об избрании президента Нотариальной палаты Украины (НПУ). На главную руководящую должность была выдвинута только одна кандидатура — нынешний президент Палаты Владимир Марченко. Таким образом, выбор представителей нотариального сообщества будет безальтернативным: путем тайного голосования они должны будут высказать вотум доверия нынешнему руководителю.

Рассмотрению этого кадрового вопроса предшествовала длительная (порядка четырех часов!) процедура обсуждения и внесения изменений и дополнений в устав НПУ. Одним из самых дискуссионных был вопрос относительно срока полномочий президента и других органов НПУ. В число последних, отметим, входят: съезд нотариусов Украины, Совет НПУ, президент НПУ, вице-президент НПУ, Ревизионная комиссия, Комиссия по вопросам профессиональной этики нотариусов. Перечень указанных органов делегаты расширили, включив в него должность первого вице-президента НПУ.

Что касается каденции органов НПУ, то в этом вопросе мнения делегатов разделились. Кто-то выступал за сохранение действующего порядка: срок полномочий президента и ключевых органов НПУ составляет два года и не может превышать двух каденций подряд. Кто-то предлагал удвоить каденцию (увеличить до четырех лет), сохранив ограничение для осуществления полномочий более чем два срока подряд. В результате большинством голосов делегатов съезда нотариусов Украины была поддержана формула «два года без ограничения каденции».

Кроме того, участники главного форума нотариусов откорректировали Типовое положение об отделениях НПУ и должны приступить к процедуре тайного голосования за избрание президента Палаты.

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