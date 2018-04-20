Сегодня 20 апреля 2018 года, 18:30

Нотариусы как регистраторы не могут быть ответчиками в админсуде и не несут бремени доказывания правомерности совершенных ими действий

Нотариусы выполняют функции государственного регистратора, но споры, связанные с обжалованием их решений, не подлежат рассмотрению в админсуде

Несмотря на то что нотариусы являются специальными субъектами, которые выполняют функции государственного регистратора прав на недвижимое имущество, а соответственно, и властные управленческие функции, споры, связанные с обжалованием принятых ими решений в сфере государственной регистрации, не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства. В частности, к такому выводу пришла Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 21 марта 2018 года по делу №802/1792/17-а, в котором обжаловались решения частного нотариуса, совершившего регистрацию прав собственности на ипотечное имущество.

Верховный Суд обратил внимание, что распространение юрисдикции административных судов на тот или иной спор только потому, что ответчиком в деле выступает субъект властных полномочий, а предметом пересмотра является акт индивидуального действия, принятый им, представляется ошибочным. Определяющий признак дела административной юрисдикции — суть (содержание, характер) спора. Публично-правовой спор, на который распространяется юрисдикция административных судов, является спором между участниками публично-правовых отношений и касается именно этих отношений.

В то же время частноправовые отношения отличаются наличием имущественного или неимущественного, личного интереса участника. Спор имеет частноправовой характер, если он обусловлен нарушением или угрозой нарушения частного права или интереса (как правило, имущественного) конкретного субъекта, подлежащего защите способом, предусмотренным законодательством для сферы частноправовых отношений.

Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что поскольку в данном деле спорные правоотношения связаны с регистрацией имущественных прав и невыполнением условий гражданско-правового договора, вытекающих из договорных правоотношений, спор не является публично-правовым и не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

Более подробно об аргументации Верховного Суда можно ознакомиться в статье «Неподвластны бремени» в газете «Юридическая практика» №16/1060 от 17 апреля 2018 года.