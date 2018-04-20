Сегодня 20 апреля 2018 года, 18:30

LHS: партнер ЮФ EQUITY В.Краглевич проанализировал специфику расследования и тактику защиты коррупционных преступлений

Школа уголовной практики Legal High School продолжает свою работу. В рамках блока «Защита в уголовном процессе» партнер ЮФ EQUITY Вячеслав Краглевич рассказал о специфике расследования и тактике защиты коррупционных преступлений. В частности, он сосредоточился на статьях 368, 369, 364 Уголовного кодекса (УК) Украины. Коррупция, по словам г-на Краглевича, это явление, благодаря которому общество разуверилось в правоохранительной и судебной системе.

Немного статистики. По данным Ernst&Young, Украина занимает первое место в рейтинге коррупции в бизнесе среди 41 государства Европы, а по данным Всемирного антикоррупционного рейтинга — 131-t место из 176 исследуемых стран. Количество лиц, осуществивших уголовные правонарушения в 2017 году, составляет 2400: 655 лиц — по частям 2–5 статьи 191 УК Украины, 228 лиц — по статье 364 УК Украины, 808 лиц — по статье 368 УК Украины, 230 лиц — по статье 369 УК Украины. Решения (приговоры или определения) вступили в силу в отношении 2178 лиц, и только 71 решение представляет собой оправдательный приговор.

Вячеслав Краглевич выделил следующие причины возникновения коррупции: менталитет наших людей, которые хотят, чтобы в государстве не было коррупции и чтобы «кум помог, если что»; уровень заработных плат чиновников и отсутствие уважения к государственным институциям и их должностным лицам. Прежде чем перейти к анализу «коррупционных статей», лектор проанализировал полномочия антикоррупционных органов. Говоря о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), он подчеркнул, что нельзя позволять детективам НАБУ расследовать коррупционные дела в отношении своих коллег. Г-н Краглевич надеется, что Государственное бюро расследований (ГБР) начнет свою непосредственную работу к концу года и спрогнозировал, что между НАБУ и ГБР возникнут споры о подследственности того или иного преступления. К тому же сейчас активно обсуждается возможность создания Национального бюро финансовой безопасности Украины, к функциям которого относится борьба с коррупцией. И это будет уже четвертый антикоррупционный орган (после САП, НАБУ, ГБР), помимо следственных органов Национальной полиции Украины, которые в пределах своей компетенции также могут затрагивать «коррупционные вопросы».

Подробно Вячеслав Краглевич остановился на сравнительном анализе статей 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») и части 2 статьи 191 («Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением») УК Украины. В первой статье нет посягательства на собственность, во второй — есть. В первой статье служебное положение является способом совершения преступления, во второй, наоборот, не является. Первое преступление является законченным с момента причинения охраняемым законом правам, свободам и интересам граждан, государственным или общественным интересам или интересам юридических лиц существенного вреда, то есть вреда, который в 100 и больше раз превышает нмдг.; во втором случае причинение вреда на такую сумму необязательно. В первой статье корыстный мотив направлен на противоправное обогащение, во второй — на получение любой неправомерной выгоды для себя или для другого физического или юридического лица.

Такой же сравнительный анализ лектор сделал относительно статьи 364 УК Украины и статьи 365 «Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа» УК Украины. В первом случае лицо действует в пределах своих полномочий, определенных законом, но использует их вопреки интересам службы; во втором случае лицо не выходит за рамки предоставленных ему прав или полномочий, но действует незаконным способом, незаконными методами. Преступление, предусмотренное статьей 364, может быть совершено в результате тех или иных действий либо бездействия; преступление, о котором говорится в статье 365, связано только с совершением действий. В первом случае субъект — служебное лицо, о котором говорится в примечании к статье 364, во втором — исключительно работник правоохранительного органа. В первом случае цель — получение любой неправомерной выгоды для себя самого или другого лица, во втором случае такая цель не является обязательным признаком.

В пример лектор привел такие дела: «дело Насирова», «янтарное дело», «дело ректора Мельника». Защита использует следующую тактику: обжалование большинства действий следователей, прокуроров; параллельный допрос свидетелей; проведение параллельных экспертиз (правда, сейчас адвокаты уже не могут самостоятельно получать заключения — только по определению суда), получение заключений специалистов; проведение параллельных судебных процессов (в гражданской, административной, хозяйственной юрисдикциях) для установления фактов.

Также г-н Краглевич взвесил все «за» и «против» соглашения о признании вины между прокурором и подозреваемым или обвиняемым и тактики защиты возврата обвинительного акта.