Сегодня 20 апреля 2018 года, 18:30

Евгений Солодко: «Важно до начала уголовного производства закрепить значимые факты в процессах других юрисдикций — лучше предвидеть, чем «догонять»

Секреты защиты прав клиента в симбиозе уголовного процесса и хозяйственного, административного или гражданского процессов слушателям Школы уголовной практики Legal High School раскрыл Евгений Солодко, управляющий партнер АО «Солодко и Партнеры».

Важным лектор считает вопрос формирования доказательственной базы стороной обвинения и ее оппонентами. Сторона обвинения обычно использует несколько стандартных методов, например запросы в порядке статьи 93 УПК Украины или протоколы осмотра. Копии последних прокуроры запрашивают в суде, если в рамках уголовного производства рассматривается какой-то административный, хозяйственный или гражданско-правовой спор. Таким же способом получают и другие материалы различных производств, даже если в делах по ним еще нет решений.

Евгений Солодко обратил внимание на два момента для признания таких доказательств допустимыми: материальный и процессуальный. Так, процессуально правильным способом является возможность стороны обвинения использовать документы и снимать копии с материалов дел на основании определения о временном доступе. Но в практике лектора был случай, когда суд не принял доказательства, полученные на основании просроченного определения о временном доступе.

А вот использование материалов уголовного дела, по которому еще не вынесен приговор и даже не принято решение об окончании досудебного расследования, например, в административном процессе, служит основанием отказа судей в принятии их в качестве доказательств.

Евгений Сладко отметил, что использование свидетельских показаний и экспертиз в других процессах для последующего предъявления в уголовном производстве имеет преюдициальное значение, только если данные, содержащиеся в них, установлены судом.

Материалы уголовного производства могут использовать против клиента в хозяйственном, административном или гражданском процессах с целью установления преюдициальных фактов для уголовного производства. Поэтому Евгений Сладко дал несколько советов, как этому противостоять. По его словам, помочь решить такую проблему могут заявление о разглашении данных предварительного расследования, требование письменного разрешения следователя или прокурора на разглашение и требование подтверждения процессуального статуса, факта обращения с ходатайством об ознакомлении с материалами уголовного производства и его удовлетворения постановлением.