Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 апреля 2018 года, 18:30

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Евгений Солодко: «Важно до начала уголовного производства закрепить значимые факты в процессах других юрисдикций — лучше предвидеть, чем «догонять»

20 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Секреты защиты прав клиента в симбиозе уголовного процесса и хозяйственного, административного или гражданского процессов слушателям Школы уголовной практики Legal High School раскрыл Евгений Солодко, управляющий партнер АО «Солодко и Партнеры».

Важным лектор считает вопрос формирования доказательственной базы стороной обвинения и ее оппонентами. Сторона обвинения обычно использует несколько стандартных методов, например запросы в порядке статьи 93 УПК Украины или протоколы осмотра. Копии последних прокуроры запрашивают в суде, если в рамках уголовного производства рассматривается какой-то административный, хозяйственный или гражданско-правовой спор. Таким же способом получают и другие материалы различных производств, даже если в делах по ним еще нет решений.

Евгений Солодко обратил внимание на два момента для признания таких доказательств допустимыми: материальный и процессуальный. Так, процессуально правильным способом является возможность стороны обвинения использовать документы и снимать копии с материалов дел на основании определения о временном доступе. Но в практике лектора был случай, когда суд не принял доказательства, полученные на основании просроченного определения о временном доступе.

А вот использование материалов уголовного дела, по которому еще не вынесен приговор и даже не принято решение об окончании досудебного расследования, например, в административном процессе, служит основанием отказа судей в принятии их в качестве доказательств.

Евгений Сладко отметил, что использование свидетельских показаний и экспертиз в других процессах для последующего предъявления в уголовном производстве имеет преюдициальное значение, только если данные, содержащиеся в них, установлены судом.

Материалы уголовного производства могут использовать против клиента в хозяйственном, административном или гражданском процессах с целью установления преюдициальных фактов для уголовного производства. Поэтому Евгений Сладко дал несколько советов, как этому противостоять. По его словам, помочь решить такую проблему могут заявление о разглашении данных предварительного расследования, требование письменного разрешения следователя или прокурора на разглашение и требование подтверждения процессуального статуса, факта обращения с ходатайством об ознакомлении с материалами уголовного производства и его удовлетворения постановлением.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 16 (1060) от 17/04/18 Свежий номер

Банкротство и реструктуризация

№ 16 (1060)
Государство и юристы

Очень смешано

Отрасли практики

Высокое разрешение

Судебная практика

Неподвластны бремени

Тема номера:

Власть и позиция

Архив голосованийVox Populi

Возврат к практике «писем счастья» за нарушение ПДД:

правильное решение, соответствующее европейской практике;

требует дополнительно утверждения регламентов фото-, видеофиксации правонарушений;

будет успешным, если судебная практика не пойдет по формальному пути;

обречен на провал

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

«Человек года – 2017»: час открытий и откровений

Міжнародна конференція з комплаєнсу відбудеться у Львові

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом