Сегодня 20 апреля 2018 года, 16:48

«В нашем регионе криптоиндустрия достаточно хороша развита» — партнеры ЮФ Brightman

Повышенный интерес к IT-сфере в целом и криптовалютам в частности спровоцировал появление отдельного направления юридических услуг, ориентированных на IT-стартапы и их инвесторов. В этой практике работают как крупные юрфирмы, так и узкоспециализированные бутики.

«Финтех — это долгосрочный тренд. Только он будет определенным образом видоизменен: сегодня в большинстве стран нет жесткого правового регулирования, но со временем все эти вопросы однозначно будут урегулированы, что не может не радовать. Можно дискутировать о сути криптовалют, но при любом определении это отличный способ инвестирования, а также отличный способ сбора средств, если мы говорим о токенах и ICO», — отмечает партнер-учредитель Brightman Кристина Немчинова.

По ее мнению, в нынешних экономических реалиях, для Украины это может стать своего рода спасательным кругом: насколько быстро мы отреагируем на развитие технологий и насколько грамотным и лояльным будет наше законодательство по отношению к потенциальным инвесторам.

Больше о специфике работы «криптоюристов», возможностях и рисках инвестирования в криптовалюты, а также о необходимости и перспективах законодательного регулирования читайте в интервью партнеров Brightman («Юридическая практика» № 16 от 17 апреля 2018 года)