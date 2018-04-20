Сегодня 20 апреля 2018 года, 18:30

Обжаловать отказ в регистрации налоговых накладных можно через электронный кабинет

Государственная фискальная служба ввела новый сервис — подача жалоб на действия комиссий, принимающих решение о регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных или отказе в такой регистрации (далее — жалоба) в электронном виде. Об этом сообщается на сайте ГФС Украины.

Создать и отправить жалобу, а также заявление об отказе от поданной жалобы (далее — заявление) плательщик может через электронный кабинет, вход в который осуществляется по адресу: cabinet.sfs.gov.ua, а также через официальный веб-портал ГФС.

Также для формирования жалобы или заявления в электронном виде налогоплательщик самостоятельно по своему усмотрению может выбрать любое программное обеспечение, которое формирует выходной файл в соответствии с утвержденным форматом (стандартом).

Так, жалоба направляется по форме J(F)1313201. К жалобе прилагаются документы о подтверждении реальности осуществления операций по форме J(F)1360102. Каждый документ, который прилагается к жалобе, направляется отдельным приложением в формате pdf и должен иметь размер не более 2 мегабайт.

В случае отзыва жалобы до принятия решения комиссией ГФС по вопросам рассмотрения жалоб налогоплательщик вправе подать заявление по форме J(F)1313301.

Ознакомиться с образцом жалобы можно по ссылке.