Сегодня 20 апреля 2018 года, 16:48

Слушатели LHS узнали об особенностях уголовного преследования за корпоративные мошенничества от Алексея Шевчука, партнера АО Barristers

Алексей Шевчук, партнер АО Barristers, рассказал слушателям Школы уголовной практики Legal High School о нюансах уголовного преследования за корпоративные мошенничества (статьи 190, 191 УК Украины).

Ситуация с применением статей 190, 191 и 364 УК Украины в правоохранительных органах критическая. В процессе установления необходимости применения той или иной статьи может оказаться, что в действиях лица вообще отсутствует состав какого-либо из преступлений, предусмотренных данными нормами.

Алексей Шевчук выделил среди признаков, необходимых для квалификации преступления как мошенничества, непосредственное участие потерпевшего в передаче имущественных прав и добровольность его действий, факт завладения имуществом или приобретения права на имущество виновным лицом путем обмана или злоупотребления доверием.

В качестве примера лектор привел определение Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 18 февраля 2016 года по делу №5-281км16, в котором, оставляя оправдательный приговор по статье 190 УК Украины в силе, ВССУ отметил, что мошенничество заключается в противоправном завладении имуществом или приобретении права на него путем обмана потерпевшего или злоупотребления его доверием, а из материалов дела усматривается, что сторона обвинения не инкриминировала субъекту совершение каких-либо действий, направленных именно на завладение государственными денежными средствами путем обмана конкретного должностного лица, уполномоченного на представительство интересов государства, что является обязательным признаком для квалификации действий лица по статье 190 УК Украины.

Реалии показывают, что преступления по статье 191 и статье 364 Уголовного кодекса имеют много общих признаков, и их следует различать, хотя это и трудно на первый взгляд.

Отличие, к примеру, состоит в том, что злоупотребление служебным положением при совершении преступления, предусмотренного статьей 191 УК Украины, является способом хищения чужого имущества, а при злоупотреблении служебным положением, ответственность за которое предусмотрена статьей 364 УК, служебное лицо не разворовывает чужое имущество, а, действуя вопреки интересам службы и противоправно получая выгоду благодаря своему служебному положению, причиняет владельцу материальный ущерб.

Алексей Шевчук посоветовал обратить внимание на постановление Верховного Суда Украины от 23 января 2014 года по делу №5-48кс13, где сказано, что растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением может совершаться виновным должностным лицом в том числе посредством указания подчиненному лицу осуществить выдачу или передачу имущества третьему лицу.

Досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 190, 191 УК Украины, проводится следователями органов Национальной полиции Украины, НАБУ или другими органами. Лектор рекомендует в случае необходимости изменить подследственность расследования, например, преступления по статье 191 УК Украины, направить соответствующее обоснованное ходатайство Генеральному прокурору, его заместителю или руководителю прокуратуры высшего уровня.