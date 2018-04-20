Сегодня 20 апреля 2018 года, 18:30

Правовая позиция ВС относительно срока внесения участником дополнительного вклада при увеличении уставного капитала ООО

Кассационный суд в составе Верховного Суда в постановлении от 3 апреля 2018 года по делу №911/2340/17 изложил правовую позицию относительно срока внесения участником дополнительного вклада в случае увеличения уставного капитала ООО. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

Участник ООО обратился в хозяйственный суд с иском о признании недействительным решения об исключении из общества. В протоколе общего собрания участников ООО основанием для исключения указано, что истец нарушил требования статьи 52 Закона Украины «О хозяйственных обществах», а именно — своевременно, в течение года со дня государственной регистрации изменений в учредительные документы общества об увеличении уставного капитала не внес соответствующего денежного вклада в уставный капитал, а также регулярно осуществляет действия, направленные на блокирование хозяйственной деятельности общества.

Коллегия судей КХС в составе Верховного Суда на основе анализа норм действующего законодательства, в частности статьи 144 ГК Украины и статьи 52 Закона Украины «О хозяйственных обществах», пришла к следующему выводу. Не допускается освобождение участника общества от обязанности внесения первоначального вклада в уставный капитал общества, заявленного на момент государственной регистрации общества, тогда как увеличение уставного капитала уже существующего общества путем внесения дополнительных вкладов участниками является их правом, а не обязанностью. Такое право реализуется путем принятия соответствующего решения собранием общества, которое вправе самостоятельно определять размер, форму и порядок внесения участниками дополнительных вкладов.

Судами предыдущих инстанций установлены обстоятельства, связанные с урегулированием собранием общества порядка и сроков внесения участниками дополнительных вкладов.

Местный суд установил, что участник внес свой вклад в уставный капитал общества в течение года с момента регистрации ООО, следовательно, в соответствии со статьей 52 Закона Украины «О хозяйственных обществах» истец исполнил свое обязательство, а потому коллегия судей соглашается с выводом суда первой инстанции о необоснованности исключения этого участника из общества со ссылкой на указанную норму закона.