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В Киеве утверждено Положение об общем собрании членов территориальной общины по месту жительства

20 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

19 апреля с.г. на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили Положение об общем собрании членов территориальной общины по месту жительства в городе Киеве. Об этом говорится на сайте Киевсовета.

Сейчас в действующем законодательстве предусмотрено, что общее собрание граждан по месту жительства — это собрание всех или части жителей села (сел), поселка, города для решения вопросов местного значения. Вместе с тем отсутствует отдельный закон, регламентирующий компетенцию, порядок созыва, проведения общего собрания и реализацию принятых им решений. Аналогично действующий Устав территориальной общины города Киева определяет лишь отдельные аспекты инициирования и организации проведения общего собрания.

«Вопрос непосредственного участия членов территориальной общины города Киева в местном самоуправлении требует дополнительного нормативного урегулирования. Именно поэтому мы в тесном сотрудничестве с представителями общественности, учеными-экспертами и депутатами разработали Положение об общем собрании. Какова процедура инициирования, кто может это делать, в каких территориальных образованиях они могут проводиться, как они непосредственно организуются — раньше у нас не было такого детального механизма. Положение, которое мы разработали, как раз регулирует эти аспекты и позволяет людям воспользоваться правом на участие в общем собрании», — отметил соавтор проекта решения, заместитель городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Как уточнил Владимир Прокопов, участвовать в работе общего собрания с правом решающего голоса могут члены территориальной общины, достигшие восемнадцатилетнего возраста и законно проживающие в столице. Решение общего собрания, принятое более 1000 участниками, является обязательным для рассмотрения на пленарном заседании Киевского городского совета. Общее собрание определяется в Положении как одна из форм непосредственного участия членов территориальной общины Киева в решении вопросов местного значения.

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