В Киеве утверждено Положение об общем собрании членов территориальной общины по месту жительства

19 апреля с.г. на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили Положение об общем собрании членов территориальной общины по месту жительства в городе Киеве. Об этом говорится на сайте Киевсовета.
Сейчас в действующем законодательстве предусмотрено, что общее собрание граждан по месту жительства — это собрание всех или части жителей села (сел), поселка, города для решения вопросов местного значения. Вместе с тем отсутствует отдельный закон, регламентирующий компетенцию, порядок созыва, проведения общего собрания и реализацию принятых им решений. Аналогично действующий Устав территориальной общины города Киева определяет лишь отдельные аспекты инициирования и организации проведения общего собрания.
«Вопрос непосредственного участия членов территориальной общины города Киева в местном самоуправлении требует дополнительного нормативного урегулирования. Именно поэтому мы в тесном сотрудничестве с представителями общественности, учеными-экспертами и депутатами разработали Положение об общем собрании. Какова процедура инициирования, кто может это делать, в каких территориальных образованиях они могут проводиться, как они непосредственно организуются — раньше у нас не было такого детального механизма. Положение, которое мы разработали, как раз регулирует эти аспекты и позволяет людям воспользоваться правом на участие в общем собрании», — отметил соавтор проекта решения, заместитель городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.
Как уточнил Владимир Прокопов, участвовать в работе общего собрания с правом решающего голоса могут члены территориальной общины, достигшие восемнадцатилетнего возраста и законно проживающие в столице. Решение общего собрания, принятое более 1000 участниками, является обязательным для рассмотрения на пленарном заседании Киевского городского совета. Общее собрание определяется в Положении как одна из форм непосредственного участия членов территориальной общины Киева в решении вопросов местного значения.
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