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За год в тюрьмах умерли полтысячи человек — Минюст

20 апреля 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

В 2017 году в украинских заведениях пенитенциарной системы умерли более 500 человек. Об этом заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышев, сообщает «УП» со ссылкой на «Укринформ».

«В этом году статистика несколько улучшилась. То есть количество умерших по сравнению с 2017 годом за тот же период сократилось почти на 30 человек», — отметил г-н Чернышев и добавил, что каждый случай смерти отдельно расследуется.

Начальник управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствам и других мер принудительного характера в местах несвободы ГПУ Вячеслав Свирец сообщил, что по состоянию на 20 апреля с.г. в учреждениях пенитенциарной системы умер 151 человек, а за аналогичный период 2017 года — 181 человек.

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