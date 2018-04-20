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Ученые обсудили проект Кодекса по процедурам банкротства на международной конференции

20 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика
Предлагаемые проектом Кодекса условия открытия процедуры банкротства отдельные ученые назвали «черной схемой» по невозврату кредита Предлагаемые проектом Кодекса условия открытия процедуры банкротства отдельные ученые назвали «черной схемой» по невозврату кредита

В столичном Институте управления и права (г. Киев) Харьковского Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого проходит Международная научная конференция «Современные вызовы и актуальные проблемы судебной реформы в Украине». В работе Конференции принимают участие судьи, ученые, профессора, адвокаты с Австрии, Германии, Молдовы и Украины.

В своем выступлении Корнелия Вельк, доктор права, судья Земельного суда города Гамбурга отметила, что в Германии во время ликвидации или реорганизации судов, судьи этих судов могут переводиться в суды нижестоящих инстанций, однако за ними сохраняется их заработная плата по прежнему месту роботы.

Валентин Барба, судья Высшей Судебной Палаты Молдовы в отставке обратил внимание слушателей на схожесть судебной реформы в Украине и Молдове.

Оксана Щербанюк, заведующая кафедрой правосудия Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича, доктор юридических наук, доцент рассказала о проблемах конкурсного отбора судей. Отсутствие в Законе Украины «О судоустройстве и статусе судей» принципов проведения конкурса играет отрицательную роль. Это проявилось в работе Совета добропорядочности, который руководствовался своими критериями оценки профессиональной этики и добропорядочности, с большинством выводов которого не соглашалась Высшая квалификационная комиссия Украины.

Вопросы судебной реформы в хозяйственном процессе затронула в своем выступлении Елена Беляневич, заведующая отделом правового обеспечения рыночной экономики Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства им. Ф.Г. Бурчака Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор. Докладчик рассказала о новелизации принципов хозяйственного судопроизводства в Украине.

О проблемах реформирования законодательства о банкротстве в Украине рассказал Борис Поляков, заведующий Кафедрой общеправовых дисциплин Института управления и права (г. Киев) Харьковского национального юридического университета им. Ярослава Мудрого, доктор юридических наук, профессор. По мнению докладчика, безосновательно предлагаемая проектом Кодекса по процедурам банкротства отмена прежних условий открытия процедур банкротства в отношении юридических лиц в виде размера денежных требований, срока неоплаты и изменения порядка определения бесспорности самих требований приведет к массовому банкротству. Тогда не нужно будет взыскивать задолженность через приказное или исковое производство, а можно будет сразу инициировать дело о банкротстве. Борис Поляков назвал предлагаемые Проектом новые условия открытия процедуры банкротства «черной схемой» по невозврату кредита, неуплаты налогов и невозвращению долгов.

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