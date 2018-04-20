Сегодня 20 апреля 2018 года, 16:48

Ученые обсудили проект Кодекса по процедурам банкротства на международной конференции

Предлагаемые проектом Кодекса условия открытия процедуры банкротства отдельные ученые назвали «черной схемой» по невозврату кредита

В столичном Институте управления и права (г. Киев) Харьковского Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого проходит Международная научная конференция «Современные вызовы и актуальные проблемы судебной реформы в Украине». В работе Конференции принимают участие судьи, ученые, профессора, адвокаты с Австрии, Германии, Молдовы и Украины.

В своем выступлении Корнелия Вельк, доктор права, судья Земельного суда города Гамбурга отметила, что в Германии во время ликвидации или реорганизации судов, судьи этих судов могут переводиться в суды нижестоящих инстанций, однако за ними сохраняется их заработная плата по прежнему месту роботы.

Валентин Барба, судья Высшей Судебной Палаты Молдовы в отставке обратил внимание слушателей на схожесть судебной реформы в Украине и Молдове.

Оксана Щербанюк, заведующая кафедрой правосудия Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича, доктор юридических наук, доцент рассказала о проблемах конкурсного отбора судей. Отсутствие в Законе Украины «О судоустройстве и статусе судей» принципов проведения конкурса играет отрицательную роль. Это проявилось в работе Совета добропорядочности, который руководствовался своими критериями оценки профессиональной этики и добропорядочности, с большинством выводов которого не соглашалась Высшая квалификационная комиссия Украины.

Вопросы судебной реформы в хозяйственном процессе затронула в своем выступлении Елена Беляневич, заведующая отделом правового обеспечения рыночной экономики Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства им. Ф.Г. Бурчака Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор. Докладчик рассказала о новелизации принципов хозяйственного судопроизводства в Украине.

О проблемах реформирования законодательства о банкротстве в Украине рассказал Борис Поляков, заведующий Кафедрой общеправовых дисциплин Института управления и права (г. Киев) Харьковского национального юридического университета им. Ярослава Мудрого, доктор юридических наук, профессор. По мнению докладчика, безосновательно предлагаемая проектом Кодекса по процедурам банкротства отмена прежних условий открытия процедур банкротства в отношении юридических лиц в виде размера денежных требований, срока неоплаты и изменения порядка определения бесспорности самих требований приведет к массовому банкротству. Тогда не нужно будет взыскивать задолженность через приказное или исковое производство, а можно будет сразу инициировать дело о банкротстве. Борис Поляков назвал предлагаемые Проектом новые условия открытия процедуры банкротства «черной схемой» по невозврату кредита, неуплаты налогов и невозвращению долгов.