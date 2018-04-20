Сегодня 20 апреля 2018 года, 16:48

Кипр предоставит ГПУ материалы в отношении экс-чиновников

Кипр предоставит украинским правоохранителям материалы, которые могут помочь в расследованиях в отношении бывших чиновников. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин в Facebook после встречи с министром юстиции и генеральным прокурором Кипра, передает «УП».

«Вскоре Генпрокуратура Украины получит от Кипра очередную порцию материалов международно-правовой помощи в рамках производств в отношении бывших экс-чиновников и их «кошельков», – написал он.

В сентябре 2016 генпрокурор Юрий Луценко встречался с кипрским коллегой Костасом Клеридисом – они говорили о сотрудничестве в противодействии коррупции и отмыванию средств, в частности о преступлениях бывших высокопоставленными Украины и их окружения.

Тогда разразился скандал из-за того, что в рабочих встречах Луценко на Кипре участвовал неформальный куратор фракции БПП Александр Грановский.

В ГПУ подтвердили, что г-н Грановский был на одной из встреч с прокуратурой Кипра, хотя не входил в состав официальной делегации. В свою очередь Евгений Енин уверял, что визит Александра Грановского ничего не стоил госбюджету.

«При его участии мы выясняли в кипрских коллег детали предоставленной им информации по ряду украинских народных депутатов, которые подозреваются нами в наличии у них компаний, прямо или косвенно зарегистрированных на территории Кипра», – сообщил он.