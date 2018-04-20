Сегодня 20 апреля 2018 года, 15:05

Представители CCBE рассказали, каким должен быть гонорар адвоката

Оплата юруслуг должна покрывать понесенные издержки и быть справедливой, а ее размер – периодически пересматриваться

Совет адвокатур и юридических сообществ Европы (CCBE) обнародовал Рекомендации относительно юридической помощи (CCBE Recommendations on legal aid), датированные 23 марта 2018 года. Ознакомиться с документом можно по ссылке. Эти рекомендации излагают ряд руководящих принципов и даются ответы на вопросы, выдвигаемые национальными профессиональными сообществами. Раздел III разъясняет вопросы, связанные с оплатой юридических услуг (Fees of legal aid providers).

Государствам следует обеспечить, чтобы юристы получали «справедливое вознаграждение» за свои услуги. Ресурсы, предоставляемые в отдельных случаях, должны быть соразмерны сложности и характеру работы юриста. При этом государства обязаны обеспечить качество юридической помощи. Гонорары должны эффективно отражать ценность услуг.

Как считают в CCBE, доступ к правосудию подрывается не только тогда, когда человеку отказывают в юридической помощи из-за недостатка достаточного финансирования, но и когда вознаграждение юристов является настолько малым, что это препятствует возможности эффективной защиты и / или консультации.

Учитывая различную степень сложности и характер дел, которыми занимаются юристы, их вознаграждение не может быть стандартизировано.

«Когда плата за юруслуги намного ниже, чем средние рыночные ставки за аналогичные услуги, государства должны стремиться уменьшить разницу, изменяя пошлины и / или пороговые значения платы, применимые к работе по оказанию правовой помощи, или путем введения других мер для уменьшения несоразмерности со средними рыночными ставками за аналогичные услуги», – отмечают в CCBE.

Как правило, рыночные ставки адекватно отражают фактическую стоимость товаров и услуг. Поэтому, установление размера платы значительно ниже, чем соответствующие рыночные ставки, представляет собой серьезную недооценку юридических услуг. Хотя увеличение ставок гонораров является основным способом решения существующих проблемы, также могут быть использованы другие меры, такие как предоставление возможностей бесплатного обучения или снижение налоговой нагрузки на адвокатов.

Правила, регулирующие ставки сборов и другие условия вознаграждения за оказание правовой помощи, должны быть четкими, транспарентными и доступными для широкой общественности. Это особенно важно, когда получателю юридической помощи может потребоваться частично или полностью компенсировать стоимость юридической помощи на определенной стадии разбирательства.

«Правила, регулирующие ставки сборов и другие условия вознаграждения за работу по оказанию правовой помощи, подлежат регулярному пересмотру, который учитывает такие факторы, как инфляция, изменение в стоимости жизни и предоставление соответствующего обслуживания, проблемы, влияющие на существующую систему», – уверены в CCBE. Как уточняется, различные издержки, связанные с услугой, обусловлены макроэкономическими факторами.

Когда в ходе судебных разбирательств, длительных длительных периодов времени, проводится работа по оказанию юридической помощи, государства должны разрешать промежуточные платежи через регулярные промежутки времени в ходе процесса.

«Ситуации, когда лица, оказывающие юридические услуги должны работать в течение длительных периодов времени без каких-либо промежуточных платежей, представляют собой необоснованное финансовое бремя», – считают в CCBE.

Государствам следует обеспечить, чтобы всякий раз, когда окончательное решение, определяющее размер гонорара, существенно отличается от ожидаемого адвокатом, это решение могло быть оспорено перед независимым органом или судьей.

Подытоживая, в CCBE подчеркивают, что гонорара должен покрывать все понесенные адвокатом издержки (накладные расходы, транспортные расходы, расходы на парковку).