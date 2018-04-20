Сегодня 20 апреля 2018 года, 15:05

В.Марченко: основное направление деятельности НПУ в 2016—2018 годах — защита общих профессиональных прав и интересов нотариусов

НПУ доказала, что является действенной организацией, следовало из выступления Владимира Марченко

В рамках очередного съезда нотариусов Украины президент НПУ Владимир Марченко презентовал делегатам отчет о деятельности возглавляемого им органа профессионального самоуправления нотариусов за период с конца апреля 2016-го по 20 апреля 2018-го. «Эти два года были для нас нелегкими, зато результативными и щедрыми на события. Мы доказали, что профессиональное самоуправление нотариусов — это не просто задекларированная на бумаге организация, а действенное управление, направленное на всех», — отметил г-н Марченко.

Основное приоритетное направление деятельности НПУ в 2016—2018 годах — защита общих профессиональных прав и интересов нотариусов Украины, подчеркнул Владимир Марченко. Например, в декабре 2016 года большой резонанс в нотариальном сообществе вызвала информация об отмене минимального предела оплаты за совершение нотариальных действий в рамках правительственной программы дерегуляции и упрощения механизма ведения бизнеса в Украине. По словам г-на Марченко, Нотариальная палата Украины отстояла интересы нотариусов в этом вопросе. В результате Указ Президента Украины от 10 июля 1998 года «Об упорядочении взимания платы за совершение нотариальных действий» был исключен из списка нормативно-правовых актов, которые отменялись.

2017-й стал годом настоящих испытаний для нотариусов. Как рассказал Владимир Марченко, перед Советом НПУ остро стоял вопрос урегулирования проблемы, связанной с проведением камеральных проверок регистрационной деятельности среди нотариусов и временной блокировки доступа к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество. В ходе одного из заседаний Совета НПУ было проведено рабочее совещание с руководством Управления нотариата и регистрации Министерства юстиции Украины о создании совместной рабочей группы НПУ и Минюста по обобщению типичных ошибок при осуществлении государственной регистрации. По результатам ее работы издано методическое пособие и проведен Всеукраинский семинар в Киеве. После чего, по словам президента НПУ, количество нарушений уменьшилось, а проверки регистрационной деятельности касались в большинстве случаев аккредитованных субъектов регистрационной деятельности.

Повышение профессионального уровня нотариусов — еще один приоритет деятельности НПУ. По данным Владимира Марченко, в течение 2016 года для нотариусов были проведены 13 бесплатных (за счет членских взносов в НПУ) краткосрочных семинаров по актуальным вопросам. Общее количество нотариусов, повысивших свой профессиональный уровень в 2016-м, составило больше 3200 человек. В прошлом году за счет членских взносов в НПУ были проведены 26 бесплатных краткосрочных семинаров и 6 вебинаров: в них приняли участие почти 7 тыс. нотариусов.