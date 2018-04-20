Сегодня 20 апреля 2018 года, 15:05

АМКУ наложен штраф на сумму свыше 6 млн грн за искажение результатов торгов, проводимых УГППС «Укрпочта»

Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на сумму свыше 6 млн гривен за искажение торгов, проводимых УГППС «Укрпочта». Так, ООО «Шинные Технологии» оштрафовано на 3 млн грн, ООО «Интергума-2010» — на 1 700 000 грн и ООО «Интершина УА» — на 1 700 000 грн. Об этом сообщается на сайте АМКУ.

В июне и декабре 2015 года УГППС «Укрпочта» проводило торги на закупку шин и камер резиновых новых (шины пневматические, камеры резиновые, ободные ленты). Общая стоимость закупок составляла более 20 млн грн.

Участники указанных торгов «заменили риски, которые порождает конкуренция, на координацию своего поведения, чем и исказили результаты таких торгов». «Однако благодаря совместным скоординированным действиям работников НАБУ и Киевского областного территориального отделения АМКУ заговор во время торгов был разоблачен, а участники понесут наказание в виде штрафных санкций», — подчеркнули в АМКУ.

Решение по делу было принято Временной административной коллегией АМКУ.