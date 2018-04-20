Мирегион запретит сооружение транспортных остановок без защиты от наезда

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы, в частности, предлагает запретить проектирование остановок общественного транспорта без специальных защитных ограждений перильного типа. Соответствующие изменения содержатся в новом проекте ГСН В.2.3-5: 20ХХ «Улицы и дороги населенных пунктов».
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, передает сайт Минрегиона.
«В действующем ГСН по улицам и дорогам никак не предусмотрена безопасность пассажиров на остановках общественного транспорта, нет отдельных ограждений или защитных элементов. К сожалению, из-за этого часто случаются наезды или даже аварии на остановках. Поэтому в новых ГСН мы предусмотрели проектирование специальных перильных ограждений на подъездах к остановкам», — сказал он.
По словам г-на Парцхаладзе, это будет способствовать повышению безопасности пассажиров во время ожидания общественного транспорта на остановках и минимизации возможных наездов или аварий.
Новый проект ГСН разработан на замену ГСН 2001 года и будет утвержден в ближайшее время.
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