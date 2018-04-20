Сегодня 20 апреля 2018 года, 16:48

Медицинская справка для зачисления в школу распространяется и на зачисление в детсад — разъяснение Минздрава

Теперь для зачисления ребенка в детский сад или школу нужно предоставлять медицинскую справку формы №086-1/о – «Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра». Она содержит информацию о результатах медицинского осмотра и рекомендации относительно занятий физкультурой.

Соответствующее разъяснение в ответ на письмо Министерства образования и науки Украины предоставляет Министерство здравоохранения Украины. Запрос возник в связи с отменой Министерством здравоохранения формы первичной учетной документации «Медицинская карта ребенка (для дошкольного и общеобразовательного учебных заведений)» (форма №026/у).

Об этом сообщается на сайте МОН.

Вместо нее для зачисления в школу оставили справку формы №086-1/о, однако оставался неурегулированным вопрос, какую справку нужно подавать для зачисления в детсад. По решению Минздрава, эта же справка, формы №086-1/о, будет распространяться и на дошкольные учреждения.

Отдельно в разъяснении говорится, что при зачислении ребенка в детсад родители также должны подавать справку формы №063/у «Карта профилактических прививок».