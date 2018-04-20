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Желтый свет светофора могут отменить на основании фактов резонансных ДТП

20 апреля 2018 года Источник:Лига

Кабинет Министров Украины может отменить желтый сигнал светофора в связи со случаями ДТП из-за проезда на желтый свет. Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook, передает ЛИГА.Бизнес.

Как отметил г-н Лавренюк, премьер-министр поручил Мининфраструктуры, МВД, Нацполиции, Укравтодору и Укртрансбезопасности проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора и в случае необходимости вынести соответствующий вопрос на заседание правительства.

«Это очень правильная инициатива, потому что анализ последних резонансных ДТП показывает, что все они связаны с проездом на желтый сигнал светофора», — отметил он.

По словам замминистра, многие страны в мире отказываются от желтого сигнала светофора.

Он также сообщил, что КМУ создал правительственную комиссию по техническому расследованию ДТП, которое произошло в Кривом Роге. «Возглавить эту комиссию поручено мне. У нас есть месяц, чтобы детально разобраться в причине этой ужасной аварии, в которой погибли 8 человек и 26 травмированы, 4 в тяжелом состоянии, и сделать соответствующие, а возможно, и кардинальные выводы», — написал г-н Лавренюк.

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