Сегодня в Киеве, в помещении Конгресс-центра Национального торгово-экономического университета, проходит очередной съезд нотариусов Украины. Решение о проведении главного форума нотариусов было принято Советом Нотариальной палаты Украины (НПУ) на заседании 8 февраля 2018 года. Работа съезда рассчитана на два дня — 20-21 апреля с.г.
В работе высшего органа НПУ принимают участие 314 делегатов. Нотариусы уже рассмотрели ряд организационных вопросов, в частности избрали президиум и председательствующего съезда: роль «ведущей» форума доверили вице-президенту НПУ, частному нотариусу Киевского городского нотариального округа Ольге Онищук. Также был утвержден регламент работы съезда и созданы его рабочие органы.
В повестку дня главного нотариального форума включены следующие вопросы:
1. Отчет президента НПУ.
2. Отчет Ревизионной комиссии НПУ.
3. Отчет Комиссии НПУ по вопросам профессиональной этики нотариусов.
4. Утверждение изменений и дополнений в Устав НПУ, а также в Типовое положение об отделениях НПУ.
5. Выборы Президента НПУ.
6. Утверждение Положения о порядке уплаты членских взносов.
7. Принятие Кодекса (Правил) профессиональной этики нотариусов Украины.
8. Утверждение программы деятельности НПУ.
9. Разное.
Онлайн-трансляция съезда доступна по ссылке.
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