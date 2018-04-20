Сегодня 20 апреля 2018 года, 13:23

В Киеве проходит очередной съезд нотариусов Украины

Сегодня в Киеве, в помещении Конгресс-центра Национального торгово-экономического университета, проходит очередной съезд нотариусов Украины. Решение о проведении главного форума нотариусов было принято Советом Нотариальной палаты Украины (НПУ) на заседании 8 февраля 2018 года. Работа съезда рассчитана на два дня — 20-21 апреля с.г.

В работе высшего органа НПУ принимают участие 314 делегатов. Нотариусы уже рассмотрели ряд организационных вопросов, в частности избрали президиум и председательствующего съезда: роль «ведущей» форума доверили вице-президенту НПУ, частному нотариусу Киевского городского нотариального округа Ольге Онищук. Также был утвержден регламент работы съезда и созданы его рабочие органы.

В повестку дня главного нотариального форума включены следующие вопросы:

1. Отчет президента НПУ.

2. Отчет Ревизионной комиссии НПУ.

3. Отчет Комиссии НПУ по вопросам профессиональной этики нотариусов.

4. Утверждение изменений и дополнений в Устав НПУ, а также в Типовое положение об отделениях НПУ.

5. Выборы Президента НПУ.

6. Утверждение Положения о порядке уплаты членских взносов.

7. Принятие Кодекса (Правил) профессиональной этики нотариусов Украины.

8. Утверждение программы деятельности НПУ.

9. Разное.

Онлайн-трансляция съезда доступна по ссылке.