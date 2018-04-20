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Суд по делу Януковича объявил о начале прений, адвокаты выразили протест

20 апреля 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Оболонский районный суд Киева, который рассматривает дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, перешел к стадии судебных прений.

Об этом объявил председательствующий судья Владислав Девятко на заседании в четверг и предоставил слово стороне обвинения.

Защитники Януковича заявили, что это решение «не законное и принято под грубым политическим давленим». Адвокаты отмечают, что лишены клиентом возможности участвовать в дебатах до момента, когда будут заслушаны все свидетели и рассмотрены все материалы защиты.

По словам адвоката Виталия Сердюка, не допрошены еще более 10 свидетелей защиты. В частности, на заседании в четверг суд отказался заслушать бывшего командующего внутренними войсками МВД Станислава Шуляка и экс-главу СБУ Александра Якименко, которые, по словам адвокатов, подтвердили свое пребывание в России и выразили желание дать показания путем видеосвязи.

Также г-н Сердюк обвинил суд в «выполнении политического заказа» и стремлении «вынести окончательное решение до первомайских праздников». Адвокат также отметил, что ранее дебаты были перенесены на 24 и 25 апреля.

Судья сказал, что понимает неготовность стороны защиты к дебатам на данный момент и заверил, что не будет давать слово адвокатам до 1 мая, а слово получит только обвинение.

Сердюк прервал речь прокурора Руслана Кравченко и объявил, что в знак протеста адвокаты покидают зал судебного заседания.

С учетом обстоятельств был объявлен перерыв в заседании до 10.00 3 мая с.г.

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