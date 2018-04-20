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Суд вернул отцу Виктора Цоя авторские права на песни сына

20 апреля 2018 года Источник:Pravo.ru

Басманный районный суд Москвы удовлетворил иск Роберта Цоя, отца музыканта Виктора Цоя о расторжении договора на передачу компании «Музыкальное право» исключительных прав на его песни. Об этом сообщает Pravo.ru со ссылкой на «Коммерсантъ».

Изначально компания «Музыкальное право» заключила договор с вдовой музыканта Марианной Цой и его единственным сыном Александром. А в 2008 году о своих правах на песни сына заявил и отец исполнителя. Стороны пересмотрели изначальное соглашение. Цой-старший и «Музыкальное право» перезаключали договор дважды — в 2011 и 2017 годах.

В декабре 2017 года отец музыканта обратился с претензией к компании — он заявил, что его ввели в заблуждение при заключении договоров. По мнению истца, в соглашении не был установлен предмет договора и территория его действия. Также Цой-старший заявил об отсутствии документов о прекращении действия договора 2011 года.

В заседании представитель «Музыкального права» возражала против исковых требований Роберта Цоя. Она заявила, что договор 2017 года соответствует закону. В нем также содержатся пункты о том, что договор 2011 года выполнен и прекращен, отметила юрист. Она утверждала, что «предмет договора установлен и соответствует нормам Гражданского кодекса».

Впрочем, Басманный райсуд Москвы прислушался к доводам истца и признал оба договора недействительными. Таким образом, Роберт Цой вернул авторские права на песни сына, но у «Музыкального права» есть возможность обжаловать это решение.

«РИА Новости» напоминают, что в июне 2017 года суд расторг аналогичное соглашение между «Музыкальным правом» и сыном певца Александром Цоем.

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