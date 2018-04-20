Сайт НААУ опубликовал новый образец выписки из ЕРАУ

На сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины опубликован новый образец, форма и описание бланка выписки из Единого реестра адвокатов Украины. Онакомиться с ним можно на сайте НААУ по ссылке.
Как известно, новый образец был утвержден 8 февраля 2018 года в соответствии с решением Совета адвокатов Украины №6.
«Достоверную информацию о численном и персональном составе адвокатов Украины, адвокатов иностранных государств можно получить только на официальном сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины в режиме просмотра», — сообщается на сайте Ассоциации.
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