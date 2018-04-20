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Сайт НААУ опубликовал новый образец выписки из ЕРАУ

20 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

На сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины опубликован новый образец, форма и описание бланка выписки из Единого реестра адвокатов Украины. Онакомиться с ним можно на сайте НААУ по ссылке.

Как известно, новый образец был утвержден 8 февраля 2018 года в соответствии с решением Совета адвокатов Украины №6.

«Достоверную информацию о численном и персональном составе адвокатов Украины, адвокатов иностранных государств можно получить только на официальном сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины в режиме просмотра», — сообщается на сайте Ассоциации.

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