Рассмотрение уголовного производства в отношении В.Шабунина продолжится в мае

19 апреля 2018 года в Днепровском районном суде Киева состоялось очередное судебное заседание в уголовном производстве №12017100040007940 по обвинению гражданина Виталия Шабунина в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 345-1 УК Украины, которое находится на стадии рассмотрения по сути. По ходатайству потерпевшего и его представителей в судебном заседании объявлен перерыв до 13-45 часов 3 мая 2018 года.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Как известно, г-н Шабунин возглавляет общественную организацию «Центр противодействия коррупции».
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