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Верховная Рада утвердила в первом чтении требования к органической продукции

В четверг, 19 апреля с.г., Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №5448-д «Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции». «За» проголосовал 251 народный депутат.

Как отметил во время представления законопроекта его соавтор, председатель земельного подкомитета аграрного комитета парламента Олег Кулинич, в доработанном проекте решаются три ключевых вопроса, которые позволят органическому сектору работать, передает пресс-служба парламентария.

«Во-первых, это сертификация самого процесса производства, а не продукта, как это заложено в действующем законодательстве. Только контроль на всех стадиях производства может дать уверенность, что полученный продукт действительно органический. Именно такой подход заложен в законодательстве ЕС, и этот проект его полностью имплементирует», — отметил депутат.

Во-вторых, по словам Кулинича, предлагаемый законопроект вводит эффективную двухуровневую систему контроля. «Контроль будет как с органами сертификации, так и по видам. При этом производителей будут контролировать и государственные инспекторы, и органы сертификации», — подчеркнул соавтор законопроекта.

Третьим важным блоком законопроекта является введение штрафных санкций.

«Без эффективного механизма ответственности полки наших магазинов будут завалены товарами с надписями «органический», «био», «эко». Но это не значит, что эти продукты органические. Действующий закон, запрещающий такую маркировку для неорганических продуктов, не работает, и производитель просто вводит потребителя в заблуждение, потому что в действующем законодательстве не заложен механизм контроля и привлечения к ответственности. Безусловно, предлагаемый закон нужен нашей стране. Он даст производителям четкую правовую основу для работы по европейским правилам, а потребителям — качественные продукты», — подчеркнул Олег Кулинич.

Депутат добавил, что сегодня наше государство имеет не так много готовой сельскохозяйственной продукции, которая могла бы конкурировать на мировых рынках, но органическая продукция для Украины может стать той нишей, где наше государство действительно будет конкурентным.