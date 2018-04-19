Сегодня 19 апреля 2018 года, 20:17

Соглашение о примирении является воплощением идеи восстановительного, реституционного правосудия, считает спикер LHS Владимир Кривенко

С темой «Соглашение в рамках уголовного процесса. Судебная практика, проблемные аспекты» перед слушателями Школы уголовной практики Legal High School выступил Владимир Кривенко, заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины.

Лектор рассказал, что, по предварительным прогнозам, введение института соглашений в уголовном процессе в связи с принятием УПК Украины в 2012 году должно было предоставить возможность упростить рассмотрение определенной категории дел, значительно сократить количество лиц в следственных изоляторах и уменьшить нагрузку на суд.

Соглашение о примирении представляет собой ключевой инструмент согласования интересов участников уголовно-правового конфликта и обеспечения их баланса. По словам лектора, главной идеей восстановительного правосудия является не наказание, а полное восстановление социальных и правовых отношений. Владимир Кривенко рассказал, что соглашение о примирении может быть заключено в производстве по уголовным проступкам, преступлениям небольшой и средней тяжести и в уголовном производстве в форме частного обвинения. Однако в уголовном производстве в отношении уполномоченного представителя юридического лица, совершившего уголовное преступление, в связи с чем осуществляется производство относительно юрлица, заключение такого соглашения не допускается.

Что касается соглашения о признании вины, то лектор отметил, что этот институт является достаточно развитым инструментом в таких странах, как Англия и США, где подчеркивают важность дальнейшего перевоспитания преступника. Согласно судебной практике Соединенных Штатов Америки, примерно в 90% уголовных дел обвиняемые признавали себя виновными.

Инициировать заключение соглашения о признании вины может как прокурор, так и подозреваемый или обвиняемый, вместе с тем предусмотрены конкретные обстоятельства, которые обязан учитывать прокурор при заключении сделки: наличие общественного интереса в предотвращении, выявлении, разоблачении большего количества уголовных преступлений, в обеспечении быстрого предварительного расследования и судебного производства; характер и тяжесть обвинения, степень и характер содействия подозреваемого или обвиняемого проведению уголовного расследования в отношении него или других лиц.

Владимир Кривенко проанализировал проблемные вопросы, касающиеся данного вида сделок. Прежде всего законодательством не урегулирована процедура инициирования и проведения переговоров между прокурором и подозреваемым (обвиняемым). Практики считают, что ее необходимо ввести в рамки закона: определить время, объем договоренности и т.п. Сегодня заключение соглашений связано с коррупционными рисками, поскольку один прокурор может договориться за два часа, а другой ведет переговоры в течение нескольких месяцев. Второй вопрос заключается в том, что какие-либо основания для отказа прокурора в заключении сделки не предусмотрены, и это позволяет сделать вывод, что отказ может быть вообще не мотивирован.