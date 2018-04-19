Сегодня 19 апреля 2018 года, 20:17

LHS: Тему признания доказательств недопустимыми раскрыла Анастасия Гурская, партнер АО «Клочков и Партнеры»

О деталях признания доказательств недопустимыми, включая основания и порядок такого признания, слушатели Школы уголовной практики Legal High School узнали от партнера АО «Клочков и Партнеры» Анастасии Гурской.

Доказательства, собранные органами предварительного расследования, на первый взгляд содержат достаточно информации для подтверждения факта совершения лицом определенного уголовного преступления и доказательства его вины. Но следует помнить о том, что доказательства, полученные в результате существенного нарушения прав и свобод человека, являются недопустимыми.

Существенным нарушением прав человека и основоположных свобод является осуществление процессуальных действий, требующих предварительного разрешения суда, без такого разрешения или с нарушением его условий. Например, это прослушивание телефонных разговоров без получения органом предварительного расследования соответствующего разрешения суда, что в данном случае является обязательным. Примеры последствий таких действий, как получение доказательств в результате пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство человека поведения или угрозы применения такого поведения, можно найти в практике Европейского суда по правам человека.

В этот же список входят нарушения прав человека на защиту и на перекрестный допрос, получение показаний или пояснений от лица, которое не было уведомлено о своем праве отказаться от дачи показаний и не отвечать на вопросы, или получение показаний с нарушением этого права.

Анастасия Гурская рассказала и о других случаях признания доказательств недопустимыми. Так, на практике часто случается, что в уголовном производстве не указаны лица, имеющие соответствующий процессуальный статус, а есть только свидетели, которые должны быть допрошены. И если такой свидетель в дальнейшем будет признан подозреваемым или обвиняемым в этом уголовном производстве, его показания не будут считаться допустимыми доказательствами.

Нововведения, принятые в декабре 2017 года, предусматривают обязательную техническую фиксацию рассмотрения ходатайств. Поэтому если решение о разрешении на обыск жилища или иного владения лица было вынесено следственным судьей без проведения полной технической фиксации заседания, данные, полученные во время такого обыска, не могут быть приняты как надлежащие доказательства, объяснила лектор. Аналогичная ситуация возникает и в случае, если после проведения видео- и аудиофиксации обыска к протоколу не прилагается носитель информации с видео- и аудиофайлами.

Анастасия Гурская советует исходить из общих положений понятия и источников доказательств при определении нарушения требований УПК Украины относительно субъекта предоставления доказательств и формы доказательств. Процессуальными источниками доказательств служат показания, вещественные доказательства, документы, заключения экспертов. Однако нередки случаи, когда в рамках уголовного производства проводится не экспертиза, а исследование специалистом, который фактически является подчиненным органа досудебного расследования.