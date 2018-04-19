Сегодня 19 апреля 2018 года, 20:17

«Сегодня в рамках уголовного производства экспертизы могут проводиться исключительно государственными специализированными учреждениями» — Виоллета Федчишина

Аспектам проведения экспертиз в рамках уголовного процесса была посвящена лекция на Legal High School эксперта высшего класса, профессора кафедры ОРД Университета ГФС Украины Виоллеты Федчишиной.

По ее словам, одно из важных изменений, произошедших в экспертной деятельности, связано с проведением экспертизы в рамках уголовного производства исключительно государственными специализированными учреждениями. Указанные ограничения предусмотрены статьей 7 Закона Украины «О судебной экспертизе», вступившей в законную силу 25 марта 2018 года.

Также лектор отметила, что экспертные учреждения сегодня проводят более 80 видов экспертиз, а в Украине работают свыше 8 тысяч экспертов.

По словам г-жи Федчишиной, согласно требованиям действующего законодательства, частные эксперты, не работающие в экспертных учреждениях, должны подтверждать свою квалификацию каждые три года, а работающие в таких учреждениях — каждые пять лет. При этом все эксперты включены в Реестр судебных экспертов Украины. В самом начале изучения экспертного заключения лектор рекомендует обращать внимание на то, кем именно было составлено заключение.

«На практике встречаются случаи, когда эксперты не признаются в том, что уже не являются действующими экспертами и лишены квалификации эксперта. В таких ситуациях адвокат, предложивший проведение экспертизы у такого эксперта, потеряет доверие клиента, а самое главное — это заключение будет недопустимым доказательством в суде», — подчеркнула г-жа Федчишина.

Также необходимо выяснить, имеются ли у эксперта соответствующие полномочия для проведения исследования в той или иной сфере и составления заключения. В реестре обязательно указывается квалификационная специализация эксперта, в соответствии с которой он имеет право проводить исследование. К примеру, эксперт может иметь несколько подтвержденных специализаций, но следует проверить, что именно на момент составления заключения полномочия эксперта по конкретной специализации были подтверждены.

Кроме того, лектор подчеркнула, что экспертам, работающим в государственных экспертных учреждениях, запрещено использовать свое квалификационное свидетельство при составлении заключения не от имени такого государственного учреждения.

Основными документами, в которых определен порядок проведения экспертиз и экспертных исследований, являются приказ Министерства юстиции Украины №53/5 от 8 октября 1998 года и приказ №591 Министерства внутренних дел Украины от 17 июля 2017 года.

По словам Виоллеты Федчишиной, в случае если эксперт ознакомился с предоставленными ему для исследования объектами и сделал вывод, что этих объектов (материалов, образцов) будет недостаточно для проведения исследования, он вправе обратиться с ходатайством о предоставлении ему дополнительных документов. И если эти документы не будут предоставлены на протяжении 45 дней (указанный срок может быть продлен до 30 дней по ходатайству стороны в связи с трудностями, возникшими при сборе материалов), эксперт обязан вернуть документы с уведомлением о невозможности предоставления заключения.

Нередки случаи, когда эксперты заявляют ходатайства о необходимости предоставления дополнительных документов, а когда такие документы предоставляются, то забывают о них и проводят исследование на основании изначально поданных документов, подчеркнула лектор, рекомендовав обращать на это внимание и уведомлять суд.

Перечень объектов, предоставляемых эксперту, обязательно должен указываться во вступительной части заключения. Следует делать сверку документов, предоставленных для исследования, и документов, на которые эксперт ссылается в своем заключении, поскольку эксперт самостоятельно не может собирать доказательства при проведении исследования, резюмировала г-жа Федчишина.