Сегодня 19 апреля 2018 года, 15:10

«Мы должны понимать, что судебный процесс — это спектакль, поставленный двумя лицами: обвинителем и защитником» — Ярослав Зейкан

О том, какие действия должен осуществить защитник при передаче дела в суд для рассмотрения по сути, а также о тактике и стратегии защиты в уголовном деле слушателям Legal High School в рамках модуля Школы уголовной практики рассказал партнер ЮФ EQUITY Ярослав Зейкан.

«Когда мы говорим о подготовке к судебному процессу, то должны понимать: первое, что мы обязаны сделать, — это согласовать со своим клиентом стратегическое задание, а именно — чего мы хотим достичь в этом деле. И это не всегда может быть оправдательный приговор, потому что в большинстве случаев мы защищаем людей, которые нарушили закон», — подчеркнул г-н Зейкан.

По его словам, адвокат не может отойти от позиции клиента. И если клиент считает, что он не виновен, то, несмотря на доказательства, содержащееся в материалах дела, адвокат должен работать именно в таком направлении. «Единственный случай, когда адвокат может отступить от позиции клиента, если клиент оговорил себя», — считает г-н Зейкан.

Также лектор отметил, что отношения клиента и адвоката — это одни из сложнейших отношений. «Недаром говорят, что клиент — первый враг адвоката. И если вы не согласуете с ним все позиции, он обратится к другим адвокатам и в результате может получить консультации, которые только навредят делу», — обратил внимание Ярослав Зейкан.

Задания, поставленные перед адвокатом, решаются посредством тактических действий, причем такие действия могут находиться на грани дозволенного или даже выходить за его пределы.

Одним из таких тактических шагов лектор назвал затягивание судебного процесса. «Но такое затягивание должно иметь свою цель, поскольку в данном случае адвокат несет риски, связанные с различными обвинениями», — подчеркнул Ярослав Зейкан. Также он на примерах из собственной практики показал, какие цели могут быть достигнуты путем затягивания уголовного процесса.

Лектор подчеркнул, что адвокаты должны понимать: в судах устанавливается не объективная истина, а доказанность или недоказанность вины.

Среди первоочередных действий адвоката он отметил разработку правовой позиции. Позиция может быть следующей: признание вины, частичное признание вины, непризнание вины.

«Очень тяжело заставить клиента занять позицию «молчания», — поделился своим опытом спикер.

Говоря об использовании адвокатской техники, Ярослав Зейкан отметил, что адвокат должен владеть:

— таймингом;

— словом (использовать в своих выступлениях цитаты из литературных произведений);

— соответствующим стилем изложения процессуальных документов,

— техникой проведения прямого, шахматного и перекрестного допросов.