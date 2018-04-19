Сегодня 19 апреля 2018 года, 16:52

АРМА передает зерновой элеватор в Новоайдаре управляющей компании

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (далее — Национальное агентство) продолжает налаживать эффективное партнерство с бизнесом в различных производственных сферах. Так, недавно Национальное агентство передало управляющей компании очередной арестованный актив — зерновой элеватор, который находится на территории Луганской области в пгт Новоайдар. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Председатель Национального агентства Антон Янчук отметил, что это первый пример передачи в управление такого предприятия аграрного сектора. Задачей управляющей компании является сохранение экономической стоимости этого предприятия и перечисление доходов от управления в государственный бюджет в соответствии с условиями заключенного договора.

Передача элеватора в управление — ответственный шаг как для Национального агентства, так и для управляющей компании, имеющий стратегическое значение для всего региона. Новоайдарский элеватор является одним из крупнейших действующих элеваторов на территории Восточной Украины с развитой инфраструктурой и объемом мощностей для хранения зерновых более 120 тыс. т.

«Бесперебойная работа элеватора, особенно накануне жатвы, — это стабильные отчисления в бюджеты всех уровней и почти 200 рабочих мест для области», — отметили в Национальном агентстве.

В дальнейшем Национальное агентство будет осуществлять мониторинг эффективности управления. Сегодня есть основания считать, что такое управление может стать очередным примером эффективного сотрудничества бизнеса и государства.

Напомним, что активы элеватора переданы в управление Национальному агентству на основании постановления Печерского районного суда г.Киева от 17 января 2018 года.