Принятие Национальным банком Украины в пределах своей компетенции решений об отзыве генеральной лицензии и о признании банка неплатежеспособным с последующей его ликвидацией никак не влияет на право собственности акционера банка на ценные бумаги.
Об этом идет речь в постановлении Верховного Суда от 28 февраля 2018 года по делу №910/13134/17.
Отказывая в удовлетворении исковых требований акционера, суды, в частности, отметили, что право НБУ принимать такие решения основано на законе, и законом обусловлена возможность ограничения собственников банка в праве принимать управленческие решения. Таким образом, никакого нарушения права собственности и, соответственно, оснований для взыскания компенсации в размере 380 млн грн нет.
Подробнее читайте в статье «На всех правах», «Юридическая практика» №16 от 17 апреля 2018 года.
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