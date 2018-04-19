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Собственник акций банка, находящегося в процедуре банкротства, не лишен права собственности, а только ограничен в принятии решений

ВС не усмотрел нарушений права собственности и оснований для взыскания компенсации в размере 380 млн грн

Принятие Национальным банком Украины в пределах своей компетенции решений об отзыве генеральной лицензии и о признании банка неплатежеспособным с последующей его ликвидацией никак не влияет на право собственности акционера банка на ценные бумаги.

Об этом идет речь в постановлении Верховного Суда от 28 февраля 2018 года по делу №910/13134/17.

Отказывая в удовлетворении исковых требований акционера, суды, в частности, отметили, что право НБУ принимать такие решения основано на законе, и законом обусловлена возможность ограничения собственников банка в праве принимать управленческие решения. Таким образом, никакого нарушения права собственности и, соответственно, оснований для взыскания компенсации в размере 380 млн грн нет.

Подробнее читайте в статье «На всех правах», «Юридическая практика» №16 от 17 апреля 2018 года.