Сегодня 19 апреля 2018 года, 18:35

Евросуд рекомендует заключить мировые соглашения с пятью люстрированными чиновниками

Европейский суд по правам человека предложил украинскому правительству заключить мировые соглашения с люстрированными чиновниками. Об этом «Главкому» стало известно от самих заявителей, которые подавали жалобы в Еропейский суд по правам человека.

За три года в Европейский суд по правам человека было подано около 90 заявлений от люстрированных чиновников, 73 заявления были зарегистрированы.

Недавно восемь дел были отправлены для коммуникации правительству Украины. Пять исков — с предложением дружественного урегулирования дела до 12 июня 2018 года.

Еще три иска уже прошли стадию возражений, то есть письменных дебатов, и теперь ждут лишь окончательного решения Европейского суда, — уверяют адвокаты люстрированных чиновников.

Дела, которые находятся на стадии коммуникации с украинским правительством, касаются таких лиц, как:

- Павел Богуцкий — бывший военный прокурор Южного региона Украины;

- Александр Даневич — первый заместитель председателя Государственной казначейской службы Украины;

- Андрей Падалка — начальник первого оперативного управления ГУ собственной безопасности ГФС Украины;

- Игорь Проценко — заместитель прокурора Киевской области;

- Владимир Побережный — замначальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Ягодинской таможни Миндоходов.

По словам правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Ивана Лищины, правительство Украины действительно получило от Европейского суда по правам человека часть дел на стадию коммуникации.