Сегодня 19 апреля 2018 года, 11:45

Участники крипторынка презентовали Blockchain Policy Paper

Отсутствие правил оборота криптовалют и использования технологии Blockchain в Украине тормозит развитие инновационных технологий

Вчера в центре развития криптоэкономики CryptoCluster состоялась презентация Blockchain Policy Paper — результат многочасовой работы рабочей группы, состоящей в основном из участников рынка. Модератором мероприятия выступил управляющий партнер Blockchain Lab Станислав Подьячев. «Мы сами в состоянии создать свою политику», — отметил г-н Подьячев, открывая мероприятие.

В проекте Blockchain Policy Paper говорится, что украинское законодательство на данный момент не содержит определенных правил и определений для урегулирования правоотношений, возникающих в ходе использования криптовалют. Неопределенность правового статуса, отсутствие правил оборота криптовалют и использования технологии Blockchain в Украине тормозит развитие инновационных технологий, препятствует привлечению инвестиций и даже становится причиной миграции. Именно поэтому участники рынка предлагают на рассмотрение общественности и правительства собственное видение политики относительно криптовалют и технологии Blockchain в нашей стране.

Policy Paper

В частности, политика должна базироваться на пяти решениях. Во-первых, следует закрепить в нормативно-правовом акте базовые понятия. Во-вторых, необходимо установить нулевую ставку НДС с операций по продаже криптовалют на 10 лет; установить налог на прибыль для субъектов хозяйственной деятельности в сфере криптовалют — 0% на 10 лет. В-третьих, следует утвердить на законодательном уровне мораторий на дополнительное регулирование и регуляторные ограничения в сфере оборота криптовалют и использования технологии Blockchain в Украине на 10 лет. В-четвертых, создать электронный публичный реестр (перечень) нематериальных цифровых активов (криптовалют и токенов), в котором будут указаны характеристики актива (дата запуска, дата внесения в реестр, название, алгоритм эмиссии, алгоритм шифрования, тип, эмитент и др). В-пятых, для обеспечения увеличивающегося спроса на специалистов криптоиндустии разработать и внедрить мультидисциплинарную университетскую программу.

Blockchain Policy Paper содержит и некоторые термины. Криптовалюта — нематериальный цифровой актив, который определяет единицы ценности, непосредственное право собственности на которые фиксируется согласно записям в распределенном реестре (Blockchain). Blockchain — технология достижения консенсуса относительно состояния распределенной базы данных в определенный момент времени в условиях взаимного недоверия сторон. Майнинг — деятельность по обработке данных, направленная на обеспечение функционирования распределенного реестра трансакций (Blockchain).

Криптогонка

Как отмечали участники презентации, электронный публичный реестр необходим для того, чтобы каждый человек смог проверить природу актива — это coin или токен. Такой реестр поможет и судьям понять, с чем они имеют дело.

«Мы считаем неправильным сейчас с кавалерийского наскока принимать законопроекты, не проработанные рынком. Сперва нам нужно определить цели и принципы, с которыми рынок согласится», — отметил Станислав Подьячев, добавив, что под эти согласованные цели уже можно писать законодательство. Украинский венчурный предприниматель, инвестор, учредитель и управляющий партнер венчурной компании Aventures Capita Андрей Колодюк считает, что сейчас проходит чемпионат мира по блокчейну: «Наши соседи создают конкурентные условия, и наши условия должны быть не хуже». Основатель модного конгломерата LMG Group и недели моды Kiev Fashion Days Казбек Бектурсунов поддержал коллегу: «Вокруг Украины существует огромное конкурентное поле. И вопрос в том, участвует ли Украина в конкурентной борьбе за привлечение криптокапитала или нет?». Наша страна, по его словам, не привлекательна для инвесторов, и если Украина сейчас не определит статус криптовалюты, она упустит возможность улучшить криптоклимат навсегда.

Некоторые участники презентации высказывали сомнения в отношении указанного в документе определения криптовалюты, более целесообразным считая определение через свойства объекта, а не через технологию. Технический директор Deloitte Garage Сергей Бондаренко подчеркнул, что именно технология позволила впервые в информационной форме обладать этим активом. «Это ключевое свойство, которые отличает криптовалюту от остальных видов электронных денег», — подчеркнул г-н Бондаренко.

Налогообложение

Вопросы к нулевой ставке налогообложения возникли у народного депутата Украины Алексея Мушака. Нулевую ставку он считает утопией. Более реалистичным, по его мнению, является введение 5-процентного налога на разницу (при переводе криптовалюты в фиат) для юридических лиц и 5% + 1,5% (военный сбор) для физических лиц. «Это абсолютно конкурентная история», — убежден представитель парламента. «Чтобы бизнес захотел работать в Украине, нужно вводить нулевую ставку на определенный период для того, чтобы налоговые органы даже не разбирались в тех вопросах, которые мы сейчас обсуждаем», — убежден Андрей Колодюк. Алексей Мушак парировал тем, что если мы сегодня сделаем 0% для крипты, завтра 0% захотят все. Другой проблемой народный депутат назвал то, что в криптосообществе нет единого мнения даже по поводу определения терминов. Он посоветовал подготовить единую позицию.

Именно поэтому разработчики Blockchain Policy Paper призывают всех небезразличных присоединиться к рабочей группе относительно воплощения в жизнь политики криптовалюты и использования технологии Blockchain и подписать соответствующую петицию.