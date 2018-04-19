Сегодня 19 апреля 2018 года, 18:35

К россиянам будут применять новую меру пресечения в уголовном процессе

Владимир Путин подписал законопроект, который вносит изменения в УПК РФ. Теперь вводится новая мера пресечения — запрет определенных действий, передает Pravo.ru.

Мера будет приниматься по судебному решению, если невозможно использовать более мягкую. Сейчас чаще всего суды назначают заключение в СИЗО, а доли залога и домашнего ареста не превышают 0,42% и 2,43%. Большинство правозащитников считают меру заключения в СИЗО избыточной, особенно когда речь идет о подозреваемых в совершении экономических преступлений.

Теперь суд сможет «тоньше настраивать» меру пересечения: предусматривается запрет выходить за пределы дома в определенное время, находиться в определенном месте или в удалении от каких-либо объектов, обмениваться почтой, пользоваться интернетом, общаться с определенными людьми или управлять автомобилем. Все это попадает под «запрет определенных действий». При этом подозреваемому или обвиняемому не могут запретить вызывать скорую, полицию или аварийно-спасательную службу, а также контактировать со следователем. Вместе с тем суд вправе обязать сообщать обо всех этих звонках. Указанные запреты могут назначаться по отдельности или в комбинации.