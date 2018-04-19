25 апреля в Киеве стартует подача проектов Общественного бюджета по новым правилам

17 апреля с.г. на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили новую редакцию Положения об Общественном бюджете города Киева, сообщается на сайте Киевсовета.
Подача проектов стартует 25 апреля 2018 года, а уже в конце сентября будут определены проекты-победители. Всего на реализацию общественных инициатив в следующем году в городском бюджете планируется выделить 150 млн гривен.
«Минимальная стоимость инициативы, согласно новым параметрам, составляет 50 тыс. гривен. Максимальная — три миллиона. Еще одним нововведением является установление обязательного резерва в смете проектов. То есть во время расчета стоимости инициативы автоматически добавляем сверху плюс 20%. Это гарантия того, что проект реализуется полностью и в указанные сроки. Кроме того, мы уже определили возможную сумму финансирования ОБ-2020 и ОБ-2021. Она составляет 175 и 200 млн гривен соответственно», — отметил соавтор решения, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.
Отныне в Положении об Общественном бюджете прописано стимулирование добросовестной общественной активности и наработаны правила этического поведения.
«Новые правила запрещают подкуп голосов и политическую агитацию. Участники ГБ не могут требовать у граждан, которые участвуют в голосовании, информацию о том, за какой проект они отдали свои голоса. Также запрещена дискредитация других участников Общественного бюджета. Кроме того, впервые в Украине введен рейтинг добропорядочности. В частности, команды получают баллы за активность в ОБ. За нарушение правил или «нечестную игру» эти баллы снимаются, и авторов даже могут не допустить к следующему Общественному бюджету», — отметил заместитель городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.
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