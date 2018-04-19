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Правительство увеличило максимальную квоту иммигрантов

19 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Правительство определило максмальное число иимигрантов на 2018 год. Соответствующее распоряжение было принято 18 апреля во время заседания Кабинета Министров Украины, передает сайт МВД.

Распоряжением «Об установлении квоты иммиграции на 2018 год» предельное количество иностранцев и лиц без гражданства, которым предусмотрено предоставить разрешение на иммиграцию в течение 2018 года, составляет 4388 человек. Для сравнения: в прошлом году квота составляла 2223 человека.

Квота иммиграции формируется по таким категориям: деятели науки и культуры, иммиграция которых соответствует интересам Украины; высококвалифицированные специалисты и рабочие, острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины; лица, осуществлявшие иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее 100 (ста) тысяч долларов США, зарегистрированную в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины; лица, которые являются братом или сестрой, дедушкой или бабушкой, внуком или внучкой граждан Украины; лица, которые ранее находились в гражданстве Украины; родители, муж (жена) иммигранта и его несовершеннолетние дети; лица, которые непрерывно проживали на территории Украины в течение трех лет со дня установления им статуса лица, пострадавшего от торговли людьми.

Распоряжение разработано Государственной миграционной службой.

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