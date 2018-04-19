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Вывоз бытовых отходов в Киеве станет отдельной коммунальной услугой

19 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

17 апреля с.г. на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение, которое предусматривает определение услуги по вывозу бытовых отходов как отдельной коммунальной услуги, право на осуществление которой приобретается на конкурсной основе. Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Сегодня сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) входит в перечент коммунальных услуг по содержанию домов, сооружений и придомовой территории. Но эти услуги в полной мере не охватывают сбор и вывоз мусора, например, в частном секторе. Также существует проблема отсутствия контролируемой системы вывоза ремонтных и строительных отходов, низкого уровня оплаты населения за предоставленные услуги, недостаточности раздельного сбора ТБО, а также конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг.

«Законом о жилищно-коммунальные услуги предусмотрено, что услуга по вывозу мусора будет отдельной коммунальной услугой и должна быть выведена из перечня услуг по содержанию домов и придомовых территорий. Этим решением мы хотим упорядочить процесс предоставления жилищно-коммунальных услуг в соответствии с законодательством. Тарифная политика при этом не меняется. То есть выделяется из стоимости услуг ЖКХ услуга на вывоз мусора. Это справедливо, поскольку сегодня вывоз мусора происходит в расчете количества жителей на норму образования ТБО, то есть рассчитывается по дому и затем делится на квадратные метры. Соответственно, жители жилых домов платят за метры квадратные, а не за фактическое накопление отходов», — отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Отдельная услуга создаст экономически сбалансированную систему сбора мусора, позволит потребителям заключать прямые договоры с исполнителями услуг по сбору и вывозу ТБО.

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