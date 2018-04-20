Сегодня 20 апреля 2018 года, 09:57

Судья из Мариуполя считает преступным обращение обвиняемого в ВСП до окончания процесса

Судья Жовтневого районного суда города Мариуполя Донецкой области Наталья Хараджа сообщает, что в судебном заседании 4 апреля 2018 года обвиняемый сообщил о направлении жалобы в Высший совет правосудия в отношении ее действий при рассмотрении уголовного производства.

Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

Обвиняемый отметил, что так влиятельные лица смогут повлиять на нее для принятия выгодных для него решений в уголовном производстве по его обвинению, поскольку принятые судьей решения, по его мнению, являются «неправильными» и не отвечают его интересам.

Также он указал, что направил жалобу на судью председателю суда и в другие органы, чтобы они оказали влияние на судью.

Наталья Хараджа отмечает, что подача участником производства жалобы на действия судьи в ВСП или инициирование уголовного производства до окончания рассмотрения дела имеет признаки влияния на суд, что предусматривает уголовную ответственность по статье 376 Уголовного кодекса Украины.