Сегодня 19 апреля 2018 года, 15:10

Утвержден порядок предоставления поддержки ТЭЦ в условиях нового энергорынка

Кабинет Министров Украины утвердил Порядок предоставления временной поддержки производителей, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях. Этот документ должно разработать и утвердить правительство в соответствии с требованиями Закона Украины «О рынке электрической энергии», передает сайт КМУ.

Порядок предоставления временной поддержки ТЭЦ начнет действовать с 1 июля 2019 года, когда заработает новая модель либерализованного энергорынка Украины, которая будет иметь европейскую формулу и будет состоять из таких сегментов оптового рынка, как:

- рынок двусторонних договоров;

- рынок «на сутки вперед» и внутрисуточный рынок;

- балансирующий рынок;

- рынок вспомогательных услуг.

«Поскольку во всех теплоэлектроцентралях тариф на производство электроэнергии значительно выше, чем у других видов генерации, есть риск, что после запуска нового рынка электроэнергии ТЭЦ объективно не в состоянии будут конкурировать с другими участниками рынка», — указывается в сообщении на сайте правительства.

«Поэтому им, а ТЭЦ в основном обеспечивают население страны теплом и горячей водой и играют важную социальную роль в отопительном сезоне, обеспечивается переходный период — до 2025 года — с возможностью получить поддержку и задействовать необходимые меры для снижения себестоимости продукции», — комментирует вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион. По его словам, поддержка будет предоставляться не из государственного бюджета, а оператором системы передачи, который придет на замену ГП «НЭК Укрэнерго», по согласованию с НКРЭКП.

Решение о предоставлении временной поддержки принимается специально созданной Комиссией индивидуально для каждого производителя в случаях, определенных статьей 12.2 Закона Украины «О рынке электрической энергии».

Для того чтобы получить такую ​​поддержку, ТЭЦ обязательно должны будут провести аудит технического состояния теплоэлектроцентрали и взять на себя обязательства модернизировать свое производство.

В правительстве рассчитывают, что наработанный механизм поддержки позволит ТЭЦ постепенно адаптироваться к новому рынку электрической энергии, снизить себестоимость продукции путем комплексной модернизации производства и обеспечивать в течение всего этого периода бесперебойное теплоснабжение населению страны.