Сегодня 20 апреля 2018 года, 11:40

Парламентский комитет рекомендует Президенту уволить 13 членов ЦИК

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия поддержал представление Президента об увольнении 13 членов Центральной избирательной комиссии в связи с истечением срока их полномочий и рекомендовал к рассмотрению 14 новых кандидатов.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду, сообщает «УП» со ссылкой на «Укринформ».

По словам председателя комитета Руслана Князевича, Верховной Раде будет рекомендовано уволить с должностей 13 из 15 членов ЦИК.

Также было принято решение поддержать 14 новых кандидатов, ранее предложенных Президентом Петром Порошенко.

По словам представителя Президента в парламенте Ирины Луценко, теперь должно быть поименное голосование за каждого кандидата в Раде, и один из них должен быть исключен.

«В отношении тех, кто наберет больше всего голосов, будет наработано общее решение. Есть достаточно достойных представителей как от коалиции, так и от оппозиционных сил, есть из кого выбирать», — сказала г-жа Луценко в эфире телеканала «112 Украина».

Она отметила, что этот вопрос должен быть рассмотрен парламентариями в четверг.

Как сообщалось, еще 1 июня 2014 года завершился срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017 — и 13-го члена комиссии.

5 февраля 2018 года Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление относительно кандидатов в новые члены Центризбиркома.

Это 14 человек: Алла Басалаева («Возрождение»), Наталья Бернацкая («Народный фронт»), Михаил Вербенский («БПП»), Андрей Евстигнеев («Батькивщина»), Ирина Ефремова («Народный фронт»), Ольга Желтова («БПП»), Олег Конопольский («БПП»), Светлана Кустова («БПП»), Ольга Лотюк («БПП»), Виталий Плукар («БПП»), Евгений Радченко («Самопомощь»), Татьяна Слипачук («Воля народа»), Леонтий Шипилов («НФ»), Татьяна Юзькова («Радикальная партия Ляшко»).

Президент учел кандидата от партии «Батькивщина», а вопрос о кандидатуре от фракции «Оппозиционный блок» решено согласовывать отдельно.