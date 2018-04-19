Сегодня 19 апреля 2018 года, 15:10

На сайте НААУ опубликован перевод Копенгагенской декларации

На сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины опубликован перевод на украинский язык полного текста Копенгагенской декларации, принятой во время Конференции на высоком уровне в Копенгагене 12 и 13 апреля 2018 года по инициативе председательства Дании в Комитете министров Совета Европы. Документ принят в контексте реформирования механизма Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, который был основан в Интерлакене в 2010 году и продлен во время следующих конференций на высоком уровне в Измире (26-27 апреля 2011 года), Брайтоне (19-20 апреля 2012 года) и Брюсселе (27 марта 2015 года).

Авторами перевода являются адвокаты Александр Дроздов и Елена Дроздова. Ознакомиться с текстом можно по ссылке.

Как отмечают государства — члены Совета Европы, система Конвенции сделала чрезвычайный вклад в защиту и продвижение прав человека и верховенства права в Европе с момента ее создания, и сегодня она играет центральную роль в сохранении демократической безопасности и совершенствовании надлежащего управления в Европе. Процесс реформ был положительным шагом, который вызвал значительные изменения в системе Конвенции. Были достигнуты важные результаты, в частности, рассмотрение необходимости более эффективного соблюдения на национальном уровне, повышение эффективности деятельности Суда и укрепления субсидиарности. Однако система Конвенции все еще сталкивается с проблемами.