Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 апреля 2018 года, 15:10

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

На сайте НААУ опубликован перевод Копенгагенской декларации

19 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

На сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины опубликован перевод на украинский язык полного текста Копенгагенской декларации, принятой во время Конференции на высоком уровне в Копенгагене 12 и 13 апреля 2018 года по инициативе председательства Дании в Комитете министров Совета Европы. Документ принят в контексте реформирования механизма Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, который был основан в Интерлакене в 2010 году и продлен во время следующих конференций на высоком уровне в Измире (26-27 апреля 2011 года), Брайтоне (19-20 апреля 2012 года) и Брюсселе (27 марта 2015 года).

Авторами перевода являются адвокаты Александр Дроздов и Елена Дроздова. Ознакомиться с текстом можно по ссылке.

Как отмечают государства — члены Совета Европы, система Конвенции сделала чрезвычайный вклад в защиту и продвижение прав человека и верховенства права в Европе с момента ее создания, и сегодня она играет центральную роль в сохранении демократической безопасности и совершенствовании надлежащего управления в Европе. Процесс реформ был положительным шагом, который вызвал значительные изменения в системе Конвенции. Были достигнуты важные результаты, в частности, рассмотрение необходимости более эффективного соблюдения на национальном уровне, повышение эффективности деятельности Суда и укрепления субсидиарности. Однако система Конвенции все еще сталкивается с проблемами.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 16 (1060) от 17/04/18 Свежий номер

Банкротство и реструктуризация

№ 16 (1060)
Государство и юристы

Очень смешано

Отрасли практики

Высокое разрешение

Судебная практика

Неподвластны бремени

Тема номера:

Власть и позиция

Архив голосованийVox Populi

Возврат к практике «писем счастья» за нарушение ПДД:

правильное решение, соответствующее европейской практике;

требует дополнительно утверждения регламентов фото-, видеофиксации правонарушений;

будет успешным, если судебная практика не пойдет по формальному пути;

обречен на провал

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • aequo
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

«Человек года – 2017»: час открытий и откровений

Міжнародна конференція з комплаєнсу відбудеться у Львові

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом