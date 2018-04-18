Сегодня 19 апреля 2018 года, 10:02

Изменение Регламента КМУ: специалисты по реформам будут готовить прогнозы влияния

Вчера на заседании правительства принято решение о внесении изменений в Регламент Кабинета Министров Украины. Принятые изменения необходимы для внедрения реформы государственного управления, передает сайт КМУ.

Как отметил министр Кабинета Министров Александр Саенко, суть реформы государственного управления – это новые структуры, новые процессы и люди. Поскольку набор на новые должности в министерствах уже начат, правительство также обновило необходимые для их работы процедуры. Он также добавил, что принятые сегодня изменения в Регламент основываются на европейском и мировом опыте и лучших практиках управления. Они создают возможность для внедрения анализа политики для работы правительства, а также новый инструмент для этого. Специалисты по вопросам реформ будут готовить для правительства прогнозы влияния.

«Почему важен этот инструмент? Прогноз влияния – это документ, который коротко и четко описывает стейкхолдеров и их выгоды и потери от решения, рассматривает правительство. На каждом заседании Правительство принимает десятки решений из всех сфер жизни страны, что требует анализа больших массивов информации. Такой инструмент значительно повысит их качество, предоставив чиновникам лучшее понимание последствий каждого конкретного решения», – отметил Александр Саенко.

«Задача новой госслужбы – просто и содержательно объяснить последствия любого решения в жизни людей. Это значительно улучшит качество правительственной дискуссии и качество решений, которые мы принимаем. Это – начало внедрения анализа политики в правительстве, очередной шаг к лучшему качеству государственного управления и институциональной способности нашего государства», – подытожил министр.