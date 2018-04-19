Сегодня 19 апреля 2018 года, 13:27

Повышение размера максимального штрафа позволит терротделениям АМКУ более эффективно реагировать на проблемы — Ю.Терентьев

Законопроект №6723 о защите экономической конкуренции, который в ноябре прошлого года был принят парламентом в первом чтении, предлагает увеличить максимальный штраф, который может налагаться территориальными отделениями Антимонопольного комитета Украины: с 68 тыс. грн до 170 тыс. грн. «Обесценивание национальной валюты привело к тому, что максимальный размер штрафа объективно стал слишком низким: если в 2011 году эта сумма равнялась примерно 8530 долл. США, то сейчас она составляет чуть больше 2,5 тыс. долл. США. Как следствие, штрафы, налагаемые административными коллегиями территориальных органов АМКУ, имеют намного меньший сдерживающий эффект для нарушителей, что приводит к существенному снижению общей эффективности работы отделений Комитета», — комментирует это новшество глава АМКУ Юрий Терентьев.

По его словам, повышение размера максимального штрафа позволит территориальным отделениям более эффективно реагировать на проблемы и, соответственно, прекратить негативную тенденцию, связанную с тем, что «на местах» субъектам, так называемым серийным нарушителям, легче ежегодно уплачивать 68 тыс. грн, не делая ничего для системного исправления ситуации. «Повышение размера штрафа также должно добавить сдерживающего эффекта решениям территориальных органов. Но при этом, безусловно, мы постоянно работаем над тем, чтобы синхронизировать и привести к единому знаменателю юридические подходы территориальных отделений. Пусть законопослушный бизнес не пугается, что увеличение финансовых санкций приведет к чрезмерной финансовой нагрузке», — успокаивает он.

Юрий Терентьев отмечает, что на повышение размера штрафных санкций нужно смотреть в корреляции с введением института малозначимого правонарушения. «Хочу успокоить украинский бизнес: эти новации не направлены на искусственное повышение показателей работы территориальных отделений АМКУ. Никаких приоритетов или внутренних указаний сбора штрафов нет. Я вас в этом уверяю. Фактически максимальный штраф должен применяться к субъектам, систематически игнорирующим решения АМКУ. Другая новация законопроекта заключается в принципиальном изменении подхода к уплате штрафов, налагаемых Комитетом», — утверждает глава АМКУ.

Что же это за принципиальное изменение? О нем и о других новациях законопроекта читайте в интервью «ЕСтественная интеграция» в газете «Юридическая практика» №16 (1060) от 17 апреля 2018 года.