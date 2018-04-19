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СБУ ищет государственную тайну в журналистском материале о закупке БМП

19 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Служба безопасности Украины проверяет информацию о наличии в материале журнала «Новое время» данных, содержащих государственную тайну.

Об этом заявил первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Виталий Маликов во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, передает «УП» со ссылкой на «Укринформ».

Ранее сообщалось, что польская компания Wtorplast подаст иск о защите деловой репутации к журналу «Новое время» и автору скандального материала о коррупционных схемах по закупке БМП, где также фигурировал и нардеп Сергей Пашинский.

Председатель Комитета по нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский подал иск о защите чести, достоинства и опровержении недостоверной информации к ООО «Издательский дом Медиа-ДК», выпускающему журнал «Новое время».

В свою очередь редакция «Нового времени» по поводу выявленных злоупотреблений обратилась в НАБУ.

Журналисты издания «Новое время» заявили о том, что С.Пашинский угрожал редакционному колективу после журналистского расследования о его причастности к коррупционным схемам в оборонной промышленности.

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