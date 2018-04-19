Сегодня 19 апреля 2018 года, 11:45

МВД призывает парламент ужесточить ответственность за нарушение ПДД

Законопроект «Об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения», разработанный МВД, Нацполицией и Мининфраструктуры, был одобрен Кабинетом Министров еще 10 ноября 2017 и направлен в Верховную Раду. Однако до сих пор так и не был рассмотрен профильным Комитетом ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, передает сайт КМУ.

По ее словам, законопроект предлагает значительно усилить административную и уголовную ответственность за наиболее опасные нарушения ПДД, существенно расширить полномочия полиции и ликвидировать законодательные пробелы, которые позволяли нарушителям избегать ответственности.

«За пьянство за рулем, за управление транспортом лицами, лишенными права управления, за значительные превышения скорости и повторные такие нарушения мы предлагаем существенно, в несколько раз, увеличить штрафы. Также увеличить наказание за совершение уголовных преступлений. Но этот законопроект застрял в Комитете ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Мы просим народных депутатов вернуться к рассмотрению предложенных нами изменений и принять их. Когда на одной чаше весов лежат все предложенные МВД новации, а на другой — человеческие жизни, здесь даже не может быть дискуссии по поводу того, что преобладает», — отметила Татьяна Ковальчук.

Напомним, что 10 ноября 2017 года правительство одобрило инициативы, разработанные Министерством внутренних дел Украины, Национальной полицией и Министерством инфраструктуры: ограничение скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч; введение системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, которая сейчас готовится к запуску, а также внесение изменений в Порядок выдачи удостоверения водителя — впервые водителям-новичкам оно выдается сроком на два года.

«С начала года в полиции появился осторожный оптимизм — за два месяца 2018 года было зафиксировано снижение количества дорожно-транспортных происшествий и смертности на дорогах на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — подытожила Татьяна Ковальчук. — Но чтобы эта тенденция не была разрушена такими страшными авариями, как в Кривом Роге, парламенту стоит срочно рассмотреть правительственный законопроект «Об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения».