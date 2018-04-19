Сегодня 19 апреля 2018 года, 11:45

Адвокат: смарт-контракты не устраняют влияния человеческого фактора

Несмотря на свое название, «умные контракты» не всегда являются достаточно «умными», чтобы предусмотреть все субъективные и объективные факторы волеизъявления сторон. Об этом в своем блоге на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины пишет адвокат Наталия Бойко.

Так, согласно пункту 1 статьи 638 Гражданского кодекса Украины, договор считается заключенным, если стороны в надлежащей форме достигли согласия по всем существенным условиям. Ключевыми моментами договора, с юридической точки зрения, являются истинные намерения лиц, выражающиеся в форме и существенных условиях. Например, договор с недвижимостью, действительность которого требует нотариального удостоверения, регистрации и т.п. Таким образом, признание смарт-контрактов как юридически обязательных является важным для обеспечения того, чтобы результаты самостоятельного выполнения разумного контракта были юридически эффективными и обеспечивались сторонами в суде. Если умный контракт не может, например, законно передавать право собственности на имущество, которое он намерен передать, или не будет всех существенных условий договора поставки, страхования, тогда большая часть потенциальных свойств смарт-договора, будет фактически потеряна.

«Возьмем тот же свежий жизненный пример продажи столичной недвижимости, расчеты за которую были проведены в криптовалюте с использованием смарт-контракта, впрочем, всем предшествующим оплате договоренностям сторон была предоставлена форма традиционного договора, который удостоверялся нотариально и был зарегистрирован в соответствующих государственных реестрах прав на недвижимое имущество. То есть в таком случае рассматривать смарт-контракт с правовой точки зрения можно только как дополнительное обеспечение обязательства, что соответствует пункту 2 статьи 546 ГК Украины, как другой вид обеспечения исполнения обязательств», — отмечает адвокат.

«Сказать же, что в рамках существующей сегодня системы государства и права можно полностью отказаться от традиционных договоров и перейти на криптокодированные алгоритмы тех или иных сделок не представляется возможным. Раз уж в любом случае в договоре всегда участвуют люди, хоть это анонимно, хоть открыто, действуя хоть через нотариуса, адвоката или через программиста, по сути тоже посредника, который пишет компьютерный код, всегда существует тот самый непредсказуемый человеческий фактор, который может свести на нет любые самые предсказуемые, точные, логические условия. Взять бы хотя некоторые субъективные стадии действия договоров, такие как их трактовки и исполнения. Никакой «умный» контракт не сможет «предсказать», когда одна из сторон окажется в непредвиденной ситуации, когда она выполнит условия договора», — замечает г-жа Бойко, добавляя, что «мы живем в не самом идеальном мире».

«Каким бы «умным» ни был договор, заключенный в виде компьютерного кода, он не может предотвратить влияние человеческого фактора», — резюмирует она.