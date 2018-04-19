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Госархстройинспекции предлагает новую систему контроля

19 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины предлагает поэтапную систему контроля за строительством, основанную на принципах публичности, открытости и сотрудничества с застройщиками. Об этом заявил председатель Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев в программе «Параллели» на телеканале «ПравдаТУТ», передает сайт КМУ.

«Мы открыты и готовы совместно работать с застройщиками, чтобы гарантировать качество и безопасность зданий и сооружений. Поэтому мы предлагаем новую систему контроля, которая предусматривает пошаговое выполненных строительных работ: нулевой цикл, каркас, сети, отделка. На что это направлено? Чтобы не было незаконных строек, а инвесторы видели, что строительство контролируемое, отсутствуют нарушения или они оперативно устраняются, и чтобы в итоге мы все получили достроенный и надежный объект», — прокомментировал председатель инспекции.

По его словам, если в прошлом году изменилась разрешительная система, то сегодня актуально менять систему контроля за строительством. Сейчас концепция поэтапного контроля за строительством обсуждается на Комитете по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, в отраслевых кругах, проведены несколько круглых столов. И мы видим, что строительная отрасль способствует поддерживает предложения Госархстройинспекции.

«Новая система контроля будет работать на условиях сотрудничества между застройщиком и органом государственного архитектурного контроля. В удобное для себя время заказчик будет делать заявку, и представители архстройконтроля будут выходить на проверку. Да, мы будем видеть, как идет строительство, есть там нарушения или нет. Если нет, то составляем справку, и строительство продолжается. Если нарушения выявлены, то будет указано на них, предоставлена ​​консультация по устранению, но без штрафных санкций и приостановления строительства», — подчеркнул г-н Кудрявцев.

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