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Печерский райсуд Киева заявляет, что не снимал ареста с активов А.Януковича

19 апреля 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Вчера ряд СМИ заявили о снятии ареста с активов Александра Януковича. Вскоре свою позицию озвучил Печерский райсуд Киева.

Как говорится на сайте суда, следствие не заявляло о причастности сына экс-президента Виктора Януковича Александра к счетам, с которых был снят арест по уголовному делу о завладении государственными средствами.

Подчеркивается, что ни в каких документах, предоставленных в суд органом досудебного расследования, не указана фамилия Александра Януковича.

Пресс-секретарь Януковича-младшего Юрий Кирасир также заявил, что компании, с которых сняли арест, «не имеют никакого отношения к А.Януковичу и его активам».

«Тиражирование ряда СМИ информации с заголовком «с банковских счетов компаний А.Януковича суд снял арест» не более чем попытка создать громкий информационный повод там, где его нет», — написал Кирасир в Facebook.

В то же время пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган год назад сообщала о повторном аресте счетов по делу.

Она писала тогда: «Есть достаточно оснований считать, что фактическим владельцем указанных денежных средств является А.Янукович».

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